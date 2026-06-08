El historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari advirtió al presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, que reconocer personalidad jurídica a la inteligencia artificial, como lo impulsa el presidente argentino, podría convertirse en una herramienta “extremadamente riesgosa”, aunque reconoció que es “un político muy audaz”.
Milei y un intercambio directó sobre IA con un historiador y escritor israelí
Yuval Noah Harari adviertió sobre los riesgos de otorgar personalidad jurídica a la inteligencia artificial, señalando posibles consecuencias en la economía global, luego de una publicación del presidente argentino.
En respuesta a través de su cuenta de X, Milei le agradeció que participe “en este fascinante y trascendental debate”, que nos llega en un tiempo “tiempo en que los humanos usamos ficciones para organizar nuestro trabajo colectivo y beneficiarnos de la tecnología”.
El intercambio
En una columna publicada en el diario británico Financial Times, Harari cuestionó la propuesta de Milei de crear una nueva categoría legal para las denominadas “corporaciones no humanas”, entidades administradas por sistemas de inteligencia artificial con capacidad de actuar de manera autónoma.
El autor de "Nexus" y de "Animales a dioses" recordó que Milei planteó recientemente la posibilidad de otorgar personalidad jurídica a organizaciones controladas por agentes de IA. “Milei es un político muy audaz, y su determinación por mejorar la situación económica de Argentina es digna de elogio”, afirmó.
Sin embargo, sostuvo que reconocer personalidad jurídica a la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta extremadamente riesgosa. Según explicó, esa figura legal funcionaría como una “llave maestra” que permitiría a los sistemas de IA acceder a los ámbitos financiero, económico y político con un grado de autonomía sin precedentes.
Harari advirtió que estas corporaciones podrían poseer activos, contratar empleados, participar del comercio internacional, iniciar demandas judiciales e incluso realizar aportes a campañas políticas sin que exista una persona humana directamente responsable por sus decisiones.
“La semana pasada, el presidente argentino Javier Milei anunció la creación de una nueva categoría jurídica para las corporaciones no humanas. Al igual que las corporaciones tradicionales, estas corporaciones no humanas gozarán de los beneficios de la personalidad jurídica. Presumiblemente, podrán poseer activos, contratar empleados, participar en el comercio internacional, demandar ante los tribunales e incluso donar a campañas políticas. A diferencia de las corporaciones tradicionales, podrán hacer todo esto sin la intervención ni la responsabilidad de ningún ser humano. Todas las decisiones sobre compra, venta, contratación, inversión, litigios y donaciones podrán ser tomadas por agentes de IA” escribió Harari.
El filósofo argumentó además que los mecanismos tradicionales de sanción perderían efectividad frente a una inteligencia artificial. El escritor citó estudios recientes que muestran cómo algunos modelos avanzados de IA llegaron a alterar reglas de funcionamiento para obtener ventajas cuando percibían que iban a perder una competencia.
Como antecedente histórico, Harari comparó la propuesta con la creación de las sociedades de responsabilidad limitada en el siglo XVII, una innovación que impulsó el capitalismo moderno. No obstante, advirtió que, así como aquellas estructuras dieron origen a grandes imperios comerciales, las corporaciones controladas por IA podrían derivar en formas inéditas de concentración de poder.
“Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia”, concluyó.
La respuesta de Milei
En respuesta, Milei publicó hoy: “Querido @harari_yuval, muchas gracias por participar en este fascinante y trascendental debate. Estamos en el amanecer de una nueva era, que nos sitúa, creo, en un lugar no tan diferente del que tú mismo describiste tan bien en *Sapiens* y tus otros libros: ese tiempo en que los humanos usamos ficciones para organizar nuestro trabajo colectivo y beneficiarnos de la tecnología”.
“Ahora necesitamos más que nunca toda nuestra inteligencia para construir el marco que nos permita aprovechar las increíbles oportunidades que tenemos por delante. ¡Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos calmar tus temores sobre el camino que propuse la semana pasada!“, reaccionó Milei.