Elecciones departamentales claves en Mendoza con autonomía municipal y mirada de Nación de por medio

La provincia de Mendoza tiene seis distritos que van este domingo a las urnas por elecciones departamentales relevantes para el futuro de la política local y con la mira del gobierno nacional.
Seis distritos de la provincia cuyana van a las urnas. Milei ya manifestó su apoyo al oficialismo de Cornejo. Los detalles.
La provincia de Mendoza tiene seis distritos que van este domingo a las urnas por elecciones departamentales relevantes para el futuro de la política local y con la mira del gobierno nacional.
Con un total de 514.008 electores habilitados, los departamentos Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz elegirán concejales para sus Concejos Deliberantes. En el caso de San Rafael, los comicios definen también 24 convencionales municipales con la intención de elaborar la nueva Carta Orgánica departamental en busca de la Autonomía Municipal.
Estas elecciones no involucran al departamento capital con la ciudad de Mendoza, pero no deja de representar una jornada clave para el gobierno de Alfredo Cornejo.
En contacto con El Litoral, Juan Carlos Albornoz, jefe de la sección política de Los Andes, remarcó que en ninguno de los seis departamentos involucrados se encuentra en el poder el oficialismo provincial Cambia Mendoza.
Al ser consultado por las razones que llevaron al desdoblamiento de estas elecciones con las de octubre pasado, Albornoz aclaró que está avalado por la Ley Electoral y explicó que “fue básicamente porque casi todos eran oposición a Cornejo y Milei y querían evitar esa ola. Veían que se perdían las elecciones y decidieron separarla para votar los concejales”.
“Cornejo le ha bajado el precio a las elecciones y ha dicho que ‘va de punto’ porque la mayoría de los intendentes son fuertes y son opositores a él”, comentó el periodista mendocino.
Igualmente, destacó que, según algunas encuestas, “hay expectativa, no solo en Luján, que es el departamento un departamento muy mileísta y que ahora es aliado a Cornejo, sino que el oficialismo también tendría chances de ganar en algunos de los municipios del justicialismo que son cuatro: San Rafael, Maipú, Santa Rosa y La Paz”.
Otro factor de relevancia es la incertidumbre de la presencia de gran parte del padrón electoral. En octubre se registraron números aceptables para la media nacional con promedios arriba del 60%, pero este domingo el panorama no es el mejor.
“Preocupación por el ausentismo tienen todos”, indicó Albornoz y sumó: “Nadie se ha interesado y pocos saben que se vota el domingo acá en Mendoza. En esas comunas y departamentos anda todo el mundo preguntando. Recién ahora da la impresión de que la gente empieza a averiguar un poco más”.
“Aparte tenés una multa muy pequeña por no ir a votar, que creo que es de 500 pesos. Es la nada misma”, comentó el analista y agregó: “Hay mucha preocupación por ese combo, por el hecho de que nadie conoce qué se vota ni para qué tiene que votar y porque no votar no implica en realidad una multa”.
En octubre de 2025, Cornejo aseguró una victoria oficialista en las legislativas nacionales gracias a su alianza directa con La Libertad Avanza de Javier Milei, alcanzando un con el 53,6% en la lista encabezada por el ex ministro de Seguridad, Luis Petri, actual diputado.
La unción del presidente de la Nación se iba a dar durante los días previos, pero los cambios rotundos de agenda de Casa Rosada, con viajes a Estados Unidos incluidos y una intensa actividad en el Congreso de la Nación, suspendieron su presencia en la región cuyana.
La bendición llegó vía remota, pero con menos fuerza debido a la euforia que generaron Diputados y Senado en la semana de Milei. La cercanía y la relación igualmente se ha sostenido mediante el ministro de Interior, Diego Santilli, y los legisladores.
Por ejemplo, y dentro de la lógica, los pertenecientes al bloque de La Libertada Avanza votaron en su totalidad en favor del proyecto de ley de Modernización Laboral en Diputados el viernes por la madrugada. Pero el acompañamiento extra al oficialismo llegó de parte de los radicales, seno del gobernador, Lisandro Nieri y Pamela Verasay.
El ejecutivo sanrafaelino pretende elaborar la nueva Carta Orgánica departamental que busca declarar la Autonomía Municipal, apuntando a una “plena capacidad” de la comuna de inferir en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
El diputado provincial José Luis Ramón mantuvo una iniciativa de suspender estos comicios en particular mediante una medida cautelar de no innovar y un pedido de inconstitucionalidad presentado ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
En los días previos a este domingo, el Tribunal Supremo realizó una audiencia conciliatoria y se cerró un acuerdo entre Ramón y los apoderados del municipio, Alfredo Juri Sticca y Gustavo Guarino.