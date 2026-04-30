El presidente Javier Milei viaja a Mar del Plata para participar de ejercicios navales tras la llegada del portaviones estadounidense USS Nimitz. Lo hace acompañado de una acotada comitiva.
Milei se sube este jueves al portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz
En un movimiento estratégico, el presidente argentino participa en maniobras navales con EE.UU., reforzando lazos en defensa y seguridad.
Esta actividad está organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina, en aguas del Atlántico Sur, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026.
Los ejercicios incluyen operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de Mar del Plata y Necochea. Esta participación es considerada un gesto clave de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional.
El traslado del mandatario se llevó a cabo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones; su visita coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que forma parte del programa del último día de ejercicios.
Junto al Presidente viajó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, también participarán del evento.
Cómo es el USS Nimitz
El USS Nimitz (CVN-68) no es solo un barco; es una ciudad flotante y el "abuelo" de los portaaviones modernos de Estados Unidos. Es el líder de su clase y, a día de hoy, el portaaviones más antiguo en servicio activo de la Armada estadounidense.
A pesar de su edad (fue comisionado en 1975), el USS Nimitz sigue plenamente operativo. En abril de 2026, el buque se encuentra realizando la misión "Southern Seas 2026", navegando alrededor de América del Sur (incluyendo el paso por el Estrecho de Magallanes) y realizando ejercicios con armadas de la región como las de Chile, Argentina y Brasil.
El Nimitz ha realizado más de 350,000 aterrizajes (llamados "arrestos") en su cubierta a lo largo de sus más de 50 años de historia.
Posee una longitud de 333 metros, un peso de unas 100,000 toneladas a plena carga y puede transportar a más de 5,000 personas entre marineros y personal del ala aérea.
Puede albergar hasta 90 aviones y helicópteros, aunque normalmente opera con unos 65, incluyendo los cazas F/A-18 Super Hornet, aviones de guerra electrónica EA-18G Growler y helicópteros Seahawk.
Passex 2026
El Passex 2026 fue habilitado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 264/2026, una decisión que generó controversia porque este tipo de autorizaciones suelen tramitarse por vía del Congreso. El ejercicio, denominado técnicamente Passing Exercise, es una maniobra de oportunidad que se activa cuando buques de otras naciones transitan por aguas jurisdiccionales.
En este caso, el USS Nimitz cruzó el Estrecho de Magallanes y desde el domingo anterior se encontraba en el Mar Argentino con destino al sur de Mar del Plata, donde se desarrolla uno de los ejercicios del programa Southern Seas 2026.