El Senado de la provincia de Santa Fe tributó un cálido reconocimiento a la figura de Danilo Kilibarda, una figura de extensa trayectoria en la política santafesina que fue elegido cinco veces como diputado provincial (una no llegó a asumir por un golpe), convencional constituyente en 1962, ministro de Educación y docente universitario durante mucho tiempo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
Danilo Kilibarda, el hombre de las cinco constituciones
Fue definido como hombre de Estado por quienes destacaron su figura. "Los viejos todavía somos personas humanas", destacó el homenajeado quien repasó la vida institucional desde 1900 a la fecha donde fue elegido cinco veces como diputado, convencional constituyente, docente universitario y ministro de Educación.
En el homenaje se hizo hincapié en la Constitución ya que Kilibarda fue secretario en la Convención de 1962 y los otros cinco oradores fueron todos convencionales el año pasado cuando se renovó la Carta Magna. Todos coincidieron en decir que la Constitución del 62 es la viga de la vigente.
El propio Kilibarda dijo que es contemporáneo de cinco constituciones ya que nació en 1934 cuando estaba vigente la de 1921; derogada luego y reimplantada la de 1900; llegó la de 1949, derogada en 1955 para que retome vigencia la del 1900. En 1962 entró en vigencia la que estuvo vigente hasta septiembre del año pasado.
El presidente del Senado, Felipe Michlig, encabezó el homenaje y en la mesa estuvo acompañado por los jefes de los dos bloques del cuerpo: Rodrigo Borla (Unidos) y Rubén Pirola (PJ). Además, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia y el diputado nacional Diego Giuliano. Los cuatro con roles claves en la última reforma. Michlig, presidente y Giuliano, vice.
"Pertenezco a una generación un poco arcaica, una generación que ha merecido de parte de un eminente ciudadano argentino en su clásica literatura el nombre de viejos meados a los que hemos llegado a determinada edad por los que tanto clama en los pedidos el Papa Francisco que no fuéramos considerados descartables", marcó.
Enseguida destacó que la Constitución del 25 "mantuvo incólume aquella descripción contenida en la parte general de la Constitución del 62, que reconoce la eminente dignidad de la persona humana. Los viejos todavía somos personas humanas y a veces solamente se nos considera paseando frente a la plaza del Congreso para recibir bastonazos de las policías o gases lacrimógenos para terminar con una clase que simplemente se limita a reclamar por derechos".
Familiares, amigos y colegas seguían con detenimiento el acto. En primera fila, entre otros el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Weder; en el centro, el ex gobernador y hoy diputado Omar Perotti y también el fiscal de Estado, Domingo Rondina. Más atrás el diputado José Corral cuyo padre fue socio en el primer estudio jurídico montado por Kilibarda. Asientos atrás los ex ministros Juan Carlos Mercier, Rubén Michlig, Carlos Carranza, Gabriel Somaglia y casi todos los senadores.
"Cada vez que las instituciones democráticas permitieron que la voluntad popular se expresara, el pueblo de Santa Fe encontró a Kilibarda trabajando en la Legislatura por sus representados", destacó Michlig. Giuliano lo destacó como un verdadero hombre de Estado de la provincia de Santa Fe. Para Pirola, "representa la hombría de bien, la transparencia, la humildad y la generosidad". Borla y Bastia destacaron su faceta docente y ambos fueron alumnos universitarios en su cátedra de Derecho Penal II.
"Este homenaje es un reconocimiento a su ejemplaridad ética, a su ejemplaridad ciudadana, a las convicciones y valores que defendió y defiende", marcó el ministro de Gobierno.
Nació en Villa Mugueta, dpto San Lorenzo; llegó a Santa Fe a estudiar derecho en la UNL y se quedó durante décadas. Tras la pandemia se radicó en San Jerónimo Norte donde dedica sus días a caminatas y lecturas, dos de sus grandes pasiones.
En su alocución, tuvo caricias y elogios a radicales, peronistas y demócratas progresistas; valoró y explicó la decisión de Carlos Silvestre Begnis de convocar a la Constituyente en 1962 así como la amplitud política de la convocatoria a elecciones.
Pero también fue enfático a la hora de defender a la permanencia en manos de la provincia de la Caja de Jubilaciones. "Ojalá se respeten esos derechos que han sido conseguidos por muchos años de lucha y muchos años de los jubilados no son los culpables de que las cajas se hayan fundido", marcó. Luego también mencionó el rol importante que tuvo el IAPIP para fomentar el trabajo de los internos en las cárceles y cumplir con el concepto constitucional sobre la función de las cárceles.
Sobre el final y desde el público, el agradecimiento de un dirigente del desarrollismo, espacio en el que inició su militancia Kilibarda.
Diputado por cinco
El locutor del acto en el Senado repasó la historia de Kilibarda y mencionó que fue cuatro veces diputado provincial. En su discurso de agradecimiento dijo que fueron cinco veces y que después lo iba a aclarar. No lo hizo y ante la consulta explicó que había sido elegido en 1962 cuando Carballo - Cisera fueron electos gobernador y vice, elecciones anuladas luego por el gobierno federal. "Ni el diploma me dieron", señaló Kilibarda cuyo único mandato completo fue entre 2003 y 2007. En los tres restantes, sucesivos golpes terminaron con la Legislatura. Es más, en 1976 fue detenido y llevado a Coronda.