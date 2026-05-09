Homenaje en el Senado

Danilo Kilibarda, el hombre de las cinco constituciones

Fue definido como hombre de Estado por quienes destacaron su figura. "Los viejos todavía somos personas humanas", destacó el homenajeado quien repasó la vida institucional desde 1900 a la fecha donde fue elegido cinco veces como diputado, convencional constituyente, docente universitario y ministro de Educación.