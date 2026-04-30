Este viernes, 1° de Mayo, después de más de 60 años, la Legislatura de la provincia de Santa Fe no abrirá sus puertas para recibir a senadores, diputados, empleados e invitados especiales para escuchar el mensaje del gobernador en la apertura del año legislativo.
1° de mayo sin Asamblea Legislativa en Santa Fe
La Constitución santafesina, reformada el año pasado, fijó el 15 de febrero como día de apertura de sesiones ordinarias.
La reforma de la Constitución -sancionada en septiembre del año pasado- amplió el período de sesiones Ordinarias que ahora se inicia el 15 de febrero y se extiende hasta el 30 de noviembre. Antes, el plazo ordinario iba del 1° de mayo al 31 de octubre con la posibilidad de las cámaras de extenderlo al 30 de noviembre, hecho que se repitió en todos los años.
"Ambas Cámaras se reúnen en sesiones Ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año", marca en su primer párrafo el artículo 75 de la novata Constitución. En esa fecha, Maximiliano Pullaro fue a Legislatura para su tercer mensaje de apertura de año legislativo. Fue domingo, el acto fue matutino y en vísperas de un feriado largo por el Carnaval.
En la historia institucional, Santa Fe tuvo varias fechas de apertura del año legislativo, siempre más limitado que el vigente. En los tiempos ordinarios, la iniciativa legislativa está en manos de las cámaras mientras que en extraordinario es el Poder Ejecutivo el que habilita el temario.
La primera Constitución santafesina que fijó como fecha de apertura el 1° de mayo fue la de 1949, dictada en sintonía con la reforma nacional que impulsó el gobierno de Juan Domingo Perón. El golpe de estado de 1955 significó la derogación de ambos textos. En Nación se implantó la Carta Magna de 1853 con las sucesivas reformas y en Santa Fe la de 1907 que establecía las ordinarias entre el 1 de abril al 30 de junio.
La efímera Carta de 1921 había fijado el tiempo ordinario entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre.
En Santa Fe, la reforma constitucional de 1962 -sancionada en vísperas del golpe de estado- estableció la fecha de primer día de mayo. Fue Aldo Tessio, en 1964, el primero en ir a Legislatura en esa fecha. Había asumido en octubre del año anterior. Fue destituido en junio de 1966.
El siguiente mandatario en utilizar la fecha del 1° de mayo fue Juan Sylvestre Begnis en 1973 y repitió en los dos años siguientes. En 1976, el golpe terminó con su mandato y llegó la intervención federal.
Con el retorno a la vida democrática en 1983, el justicialista José María Vernet fue el primero en abrir, un 1° de mayo, los cuatro años legislativos que manda la Constitución. Lo propio ocurrió con Víctor Reviglio; Carlos Reutemann (dos mandatos), Jorge Obeid (también dos mandatos); Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Omar Perotti.
Ya Pullaro lo hizo en 2024 y 2025. En este último caso, ya con los 69 convencionales constituyentes electos y en su discurso planteó los desafíos que tenía la reforma a encarar. Allí, ante la Asamblea, el discurso tuvo un tono de convocatoria institucional donde hizo un llamado a construir una provincia sin privilegios. También planteó la necesidad de modernizar la Constitución de 1962 para adaptarla a los nuevos desafíos de seguridad, justicia y autonomía municipal.
Hubo jornadas especiales de inicio del ciclo legislativo. Así, en 2003, Reutemann fue unos minutos al Palacio Legislativo a entregar el informe de gestión a las autoridades de las cámaras. La ciudad de Santa Fe estaba golpeada por la inundación del Salado, con miles de evacuados y agua en las calles. Fueron muy pocos los legisladores que pudieron llegar para participar del acto que no tuvo invitados especiales, no tuvo banda de policía ni cadena provincial.
Los siguientes años fueron atravesados por determinadas protestas a los gobernantes en la Plaza Italia y de movilizaciones de partidarios de los gobiernos. La nota más discordante fue durante la gestión de Bonfatti cuando familiares de víctimas de delitos expresaron su bronca ante el propio gobernador cuando marchaba hacia la Legislatura.
Después, ya con Perotti, en las apertura de 2020 y 2021 marcados por el aislamiento dictado por el Covid. Este viernes, la Plaza Italia será utilizada por familias y adolescentes para tomar mate y andar en bicicleta como ocurre en domingos y feriados. En el Palacio Legislativo, solo estará la guardia policial y no habrá operativo de tránsito para corte de calles como ocurría cada 1 de mayo.
Fechas
La fecha del 1° de mayo tiene dos connotaciones: el pronunciamiento de Urquiza en 1851 contra el gobierno de Rosas y la sanción de la Constitución nacional dos años después. La mayoría de las provincias adoptaron dicha fecha aunque luego con las reformas a partir de 1984, fueron difiriendo la fecha de mensaje de los gobernadores.
En la Nación, la reforma de 1994 llevó la apertura al 1 de marzo. Ahora, Santa Fe definió el 15 de febrero, fecha que apuntó a evitar la superposición con el acto nacional.