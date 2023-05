Incertidumbre tras la impugnación

Alejandro Tullio defendió el Voto Joven en Santa Fe: "Fue una innovación del Tribunal"

El ex director electoral de la Nación consideró que se debe procurar "la máxima protección y la mínima restricción" de los derechos. Interpretó que no es inconstitucional la medida. "El tribunal no sólo que no se excedió, sino que cumplió con su deber", planteó.