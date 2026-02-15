Apertura de sesiones en Santa Fe: Esteban Paulón anticipó su rechazo total a la reforma laboral de Milei

En una jornada marcada por el simbolismo institucional de la nueva fecha de apertura de sesiones ordinarias bajo la reforma constitucional, los pasillos de la Legislatura santafesina se convirtieron en el escenario de fuertes definiciones políticas nacionales.
Entre el ingreso de ministros y legisladores que aguardaban el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro, el diputado nacional Esteban Paulón dialogó en exclusiva con CyD Litoral y lanzó duras críticas hacia la gestión de Javier Milei, centrando su malestar en el avance de la reforma laboral.
Críticas a las "apuradas" legislativas
Para Paulón, la dinámica que ha tomado el Congreso Nacional en las últimas semanas atenta contra la calidad democrática.
El diputado socialista fue tajante al describir cómo se llegó a la instancia de votación de reformas clave: "Es una reforma laboral discutida a las apuradas, cuyo texto final se conoció seis minutos antes de la votación; eso es realmente una falta de respeto al debate parlamentario", denunció.
Según el legislador, esta falta de tiempo para el análisis exhaustivo ha permitido que avancen artículos que él considera regresivos para los derechos de los trabajadores. En particular, Paulón alertó sobre un punto que ha generado fuerte polémica en las últimas horas: la posibilidad de reducir salarios a personas bajo licencia médica.
El polémico artículo sobre licencias médicas
Uno de los puntos más sensibles de las declaraciones de Paulón tuvo que ver con la "letra chica" del proyecto oficialista que afecta la seguridad social de los empleados.
"Se visibilizó ese artículo que permite disminuir el salario de las personas que toman una licencia por una enfermedad, incluso aunque esa enfermedad sea crónica. Uno no decide contraer un cáncer", enfatizó con preocupación.
Para el diputado santafesino, este punto es solo la "punta del ovillo" de una serie de medidas que considera perjudiciales. "Cuando uno empieza a tirar, aparecen un montón de otras cuestiones regresivas. Esto va a generar más de una modificación en el proyecto que tendrá que volver al Senado", vaticinó, alejándose de los plazos que el Poder Ejecutivo pretende imponer.
Voto negativo y defensa de los estatutos
Al ser consultado sobre su postura en el recinto, Paulón no dejó margen para la duda: "A nivel personal, voy a votar en contra de todo el proyecto. Considero que no da respuesta a ninguno de los objetivos por muy loables que parezcan, como generar empleo o ayudar a las pymes; nada de eso se cumple".
Además de su rechazo general, el legislador adelantó que trabajará para incidir en modificaciones específicas, como la eliminación de la derogación de los estatutos profesionales —mencionando explícitamente el estatuto del periodista— y la protección de la asignación específica para la industria audiovisual.
Finalmente, sobre el rumor de que algunos sectores aliados votarían a favor bajo la promesa presidencial de un veto posterior a los artículos más polémicos, Paulón fue lapidario: "Es inadmisible. Se tiene que discutir en el Congreso. Si los aliados votan cosas sin leer, deben asumir la responsabilidad de las consecuencias".