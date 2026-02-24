Argentina e Israel firmaron un Memorándum de Entendimiento

Argentina avanza en el fortalecimiento de sus lazos bilaterales con Israel, luego de la firma del acuerdo entre ambos países en beneficio mutuo a través del sector turístico.
El convenio firmado por Quirno y Katz busca potenciar la cooperación turística, promoviendo inversiones y el intercambio de servicios innovadores entre ambos países.
Argentina avanza en el fortalecimiento de sus lazos bilaterales con Israel, luego de la firma del acuerdo entre ambos países en beneficio mutuo a través del sector turístico.
El diplomático argentino, Pablo Quirno, fue quien selló el acuerdo con el ministro de Turismo israelí al firmar un “Memorándum de Entendimiento”.
El funcionario del Gobierno de Javier Milei dio a conocer en las primeras horas de esta tarde la noticia mediante un posteo en su cuenta de X.
“Firmamos un Memorándum de Entendimiento con el ministro de Turismo de Israel, Haim Katz, para ampliar el intercambio entre ambos países, impulsar la innovación en productos y servicios y generar nuevas fuentes de empleo en el sector”, comenzó contando Pablo Quirno.
Seguidamente, argumentó: “El acuerdo promueve inversiones, fortalece la articulación entre nuestros sectores privados y potencia la promoción de destinos”.
Y finalizó diciendo: “Este es un paso más para profundizar la relación bilateral y generar nuevas oportunidades de crecimiento para la Argentina e Israel”, aseguró el canciller Pablo Quirno.