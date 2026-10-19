#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Con foco en energía y minería

Acuerdo entre Argentina y Japón para impulsar proyectos del RIGI

El entendimiento busca canalizar financiamiento conjunto hacia áreas clave como minería y energía, a la espera de la formalización final del Banco Nación.

José Luis Daza y autoridades del JBIC renovaron el acuerdo de cooperación con Economía y Banco Nación para financiar inversiones del RIGI en el país. José Luis Daza y autoridades del JBIC renovaron el acuerdo de cooperación con Economía y Banco Nación para financiar inversiones del RIGI en el país.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Argentina y Japón firmaron un acuerdo de cooperación financiera para impulsar proyectos vinculados al RIGI.

El acuerdo fue suscripto por el viveministro de Economía, José Luis Daza junto a autoridades del Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

En ese marco se firmó la renovación del Memorando de Entendimiento (MoU) con la entidad japonesa, instrumento firmado inicialmente en el año 2018 y renovado en 2023.

Es un acuerdo tripartito entre el JBIC, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco de la Nación Argentina (BNA) y a través de este documento, las partes establecen mecanismos de cooperación mutua orientados a sectores estratégicos de interés compartido, entre los que se destacan el petróleo y gas, la energía y la minería.

“A partir de esta nueva renovación, se incorpora como eje central la cooperación financiera para proyectos en los sectores mencionados, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, señaló el ministerio de Economía

La renovación del Memorando entrará plenamente en vigencia una vez que el Banco de la Nación Argentina obtenga las aprobaciones internas correspondientes y complete su firma, sumándose a las realizadas por el JBIC y el Ministerio de Economía.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Argentina
Javier Milei
Luis Caputo
Japón
RIGI

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro