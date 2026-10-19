Argentina y Japón firmaron un acuerdo de cooperación financiera para impulsar proyectos vinculados al RIGI.
Acuerdo entre Argentina y Japón para impulsar proyectos del RIGI
El entendimiento busca canalizar financiamiento conjunto hacia áreas clave como minería y energía, a la espera de la formalización final del Banco Nación.
El acuerdo fue suscripto por el viveministro de Economía, José Luis Daza junto a autoridades del Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
En ese marco se firmó la renovación del Memorando de Entendimiento (MoU) con la entidad japonesa, instrumento firmado inicialmente en el año 2018 y renovado en 2023.
Es un acuerdo tripartito entre el JBIC, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco de la Nación Argentina (BNA) y a través de este documento, las partes establecen mecanismos de cooperación mutua orientados a sectores estratégicos de interés compartido, entre los que se destacan el petróleo y gas, la energía y la minería.
“A partir de esta nueva renovación, se incorpora como eje central la cooperación financiera para proyectos en los sectores mencionados, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, señaló el ministerio de Economía
La renovación del Memorando entrará plenamente en vigencia una vez que el Banco de la Nación Argentina obtenga las aprobaciones internas correspondientes y complete su firma, sumándose a las realizadas por el JBIC y el Ministerio de Economía.