Jornada con intensa actividad legislativa

Tratan este jueves 80 pliegos para cargos en la Justicia de Santa Fe

La cifra, inédita desde 1985, viene a cubrir vacantes acumuladas y contempla la incorporación de fiscales y defensores del Ministerio Público. También se discutirá el planteo del destituido ex fiscal Alejandro Rodríguez. Y habrá sesiones ordinarias tanto en el Senado como en Diputados.