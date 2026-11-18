El Ejército argentino proyecta incorporar un nuevo sistema de artillería autopropulsada que permitiría ampliar el alcance y la capacidad de respuesta de sus unidades.
El Gobierno argentino comprará 36 cañones autopropulsados israelíes
El sistema ATMOS de 155 mm permitiría alcanzar objetivos a 41 kilómetros, aunque la adquisición todavía depende de la firma del contrato.
Se trata del ATMOS de 155 milímetros, un cañón desarrollado por la empresa israelí Elbit Systems cuya futura llegada fue anticipada por el comandante de la Décima Brigada Mecanizada, el general de brigada Julio César Buoniconto.
Sin embargo, pese a las señales públicas sobre el avance del proyecto, todavía resta un paso fundamental para concretar la operación: la firma del contrato de adquisición.
El anuncio se produjo durante la ceremonia por el 62° aniversario del Grupo de Artillería 10, con asiento en Junín. Allí, Buoniconto hizo referencia a la futura incorporación del sistema, en una señal de que el proyecto se encuentra entre las prioridades de modernización de la unidad.
Cómo funciona el sistema ATMOS
El ATMOS es un sistema de artillería montado sobre una plataforma vehicular que permite trasladar el cañón, desplegarlo para efectuar disparos y cambiar rápidamente de posición. A diferencia de las piezas remolcadas, no necesita de otro vehículo para su transporte y puede completar con mayor rapidez las operaciones de emplazamiento y retirada.
Esta característica adquiere especial importancia en los escenarios de combate actuales, donde las fuerzas deben reducir el tiempo de exposición después de abrir fuego. Los sistemas de detección de artillería permiten identificar el origen de los disparos y responder contra la posición desde la que fueron efectuados.
Por eso, la capacidad de desplazarse inmediatamente después de atacar constituye una ventaja operativa.
Serbin Pont explicó que el riesgo de permanecer en el mismo lugar después de disparar está directamente relacionado con la posibilidad de que el adversario localice la posición y responda mediante fuego de contrabatería. La movilidad del ATMOS permite reducir esa exposición y mejorar las posibilidades de supervivencia de las unidades de artillería.
Una de las características más relevantes del sistema israelí es su capacidad para atacar objetivos a distintas distancias, según el tipo de munición utilizada.
De acuerdo con los datos expuestos por el analista, el ATMOS puede alcanzar blancos ubicados a unos 41 kilómetros con municiones de alcance extendido, mientras que con proyectiles convencionales tipo TAN la distancia ronda los 24 kilómetros.
Tecnología y precisión de tiro
El sistema también incorpora herramientas destinadas a mejorar la precisión y reducir los tiempos necesarios para preparar cada disparo. Entre ellas se encuentran los dispositivos de posicionamiento inercial y GPS, los sistemas de cálculo de tiro y un radar que mide la velocidad inicial del proyectil al salir del cañón.
La integración de estos componentes permite ajustar los parámetros de cada disparo y operar con municiones modernas. Se trata de una diferencia relevante respecto de los sistemas más antiguos, que requieren procedimientos de preparación y cálculo menos automatizados.
En cuanto a su capacidad de fuego, el ATMOS puede ejecutar tres disparos en aproximadamente 15 segundos y mantener una cadencia de entre cuatro y nueve disparos por minuto, dependiendo de las condiciones operativas. Esta combinación de alcance, precisión y velocidad de despliegue permite concentrar fuego sobre un objetivo y abandonar la posición antes de una eventual respuesta enemiga.
La versión que aparece en evaluación para la Argentina utiliza una plataforma de seis ruedas, aunque el fabricante también ofrece una configuración de ocho por ocho. La elección definitiva del chasis todavía deberá precisarse.