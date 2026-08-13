Acuerdo de paritarias

Santa Fe paga este sábado por planilla complementaria con los aumentos de julio

Tal como se anticipara, se abona por planilla complementaria los aumentos acordados en paritaria para el mes de julio, con mínimos garantizados de $ 80 mil, y la compensación correspondiente al primer semestre, logrando un aumento porcentual mayor a la inflación en los trabajadores de menos ingresos.