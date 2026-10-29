La reunión de Axel Kicillof con referentes del peronismo santafesino dejó algo más que una foto de unidad y una señal de acercamiento político. También permitió poner en palabras el horizonte electoral que impulsa el espacio del gobernador bonaerense: trabajar para que sea el próximo presidente de la Argentina en 2027.
Javier Alonso confirmó que el espacio de Kicillof trabaja para que sea presidente en 2027
El ministro de Seguridad bonaerense hizo un balance positivo de la reunión con dirigentes de Santa Fe. Planteó que la provincia debe tener un rol protagónico en un proyecto federal y que el peronismo local busca recuperar la gobernación.
Así lo sostuvo Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con El Litoral. El funcionario calificó como “absolutamente positivo” el balance del encuentro y destacó la representación territorial y sectorial que tuvo la convocatoria.
Según explicó, participaron dirigentes de prácticamente todas las regiones de Santa Fe, entre ellos intendentes, presidentes comunales y referentes de los distintos espacios que integran el peronismo provincial.
“Fue una reunión muy importante que consolida el trabajo de diálogo que venimos sosteniendo con los actores provinciales desde hace mucho tiempo”, señaló Alonso. También remarcó que durante la jornada se escucharon las distintas posiciones y que hubo una voluntad compartida de fortalecer los vínculos dentro del espacio.
Un proyecto con proyección nacional y anclaje federal
Alonso reconoció que dentro del peronismo conviven miradas diferentes, pero consideró que esa diversidad constituye una característica propia del movimiento y no un obstáculo para avanzar en una construcción común.
“Nunca fuimos un partido uniformado ni de pensamiento único”, afirmó. En esa línea, sostuvo que las distintas posiciones permiten alcanzar síntesis y construir una alternativa política con posibilidades de volver a gobernar.
Consultado sobre el lugar que puede ocupar Santa Fe en el armado nacional, el ministro planteó que la propuesta no debe limitarse a respaldar una candidatura presidencial, sino que tiene que avanzar hacia un proyecto federal.
“La construcción que nosotros pretendemos no es únicamente el armado nacional de una candidatura, sino la consolidación de un proyecto verdaderamente federal”, explicó. Y agregó que Santa Fe debe tener un papel protagónico, con un aporte estratégico propio dentro de esa iniciativa.
La apuesta por recuperar la gobernación de Santa Fe
En el plano provincial, Alonso señaló que uno de los objetivos del espacio es que el peronismo vuelva a conducir el gobierno santafesino en 2027.
“El objetivo a nivel local es organizarnos para que la gobernación de la provincia vuelva a estar en manos de uno de los tantos compañeros que está en condiciones de representarla”, expresó.
La definición pone en primer plano la discusión sobre la reorganización del justicialismo santafesino y la posibilidad de construir una propuesta que reúna a sus distintos sectores. El desafío, según el planteo del funcionario bonaerense, es articular esa construcción local con una estrategia nacional.
En ese sentido, Alonso fue contundente al referirse al escenario presidencial. “El consenso es claro: tenemos que trabajar todos juntos para lograr que se acabe de una vez y para siempre este modelo de gobierno actual”, sostuvo.
Y cerró con una definición directa sobre el liderazgo que promueve el espacio: “Estamos trabajando todos juntos para que el próximo presidente de la Argentina sea Axel Kicillof”.
La declaración marca una señal política en la carrera hacia 2027 y le da contenido electoral al acercamiento entre el gobernador bonaerense y los distintos sectores del peronismo santafesino.