El diputado nacional y convencional constituyente Diego Giuliano participó este jueves del acto por el primer aniversario de la reforma de la Constitución de Santa Fe y se refirió a distintos temas vinculados con el desarrollo provincial, la prevención de emergencias climáticas y el debate por el Presupuesto nacional 2027.
Giuliano pidió fortalecer la prevención climática y defender los recursos de Santa Fe
Durante el acto por la reforma constitucional, el diputado remarcó la urgencia de defender los fondos santafesinos y atender las emergencias del Litoral.
La ceremonia se realizó en el Palacio Legislativo. Durante el encuentro se descubrió un monolito destinado a resguardar el ejemplar original de la nueva Constitución, sancionada el 10 de septiembre de 2025, y se entregaron copias del Diario de Sesiones de la Convención Reformadora.
Política de prevención climática
Giuliano destacó la necesidad de contar con una ley nacional que permita coordinar acciones de prevención y recuperación ante fenómenos climáticos extremos, con especial atención a las provincias del Litoral.
“Realmente preocupa que, sobre todo, nuestras provincias litoraleñas, Santa Fe es una de ellas, no tengamos una ley nacional que ampare todo lo que tiene que ver con la prevención, la reconstrucción, la evacuación, la recuperación de rutas, caminos rurales, puertos”, señaló.
El legislador sostuvo que una normativa general permitiría acompañar a las comunidades y a los sectores productivos frente a los daños que pueden provocar estos eventos. En ese sentido, explicó que presentó una iniciativa para establecer herramientas de asistencia que no dependan de leyes específicas para cada localidad afectada.
La propuesta, según detalló, apunta a contemplar tanto la prevención como la recuperación de los daños y a brindar respuestas ante distintas emergencias climáticas.
La relación con Brasil y el escenario regional
Durante la entrevista, Giuliano también opinó sobre la situación vinculada a Flávio Bolsonaro y las versiones acerca de una posible salida desde un aeropuerto argentino hacia Estados Unidos. El diputado expresó su preocupación por las implicancias institucionales del episodio y por la relación entre la Argentina y Brasil. “Es insólito lo que está pasando en nuestro principal socio comercial”, afirmó.
Además, se refirió a las alternativas legales que, desde su perspectiva, podrían haberse considerado en ese contexto y planteó la importancia de preservar los procedimientos institucionales.
Presupuesto 2027
Otro de los temas abordados fue el debate por el Presupuesto nacional para 2027. Giuliano adelantó que buscará defender los recursos que considera necesarios para la provincia, más allá de las diferencias políticas con el gobierno santafesino.
“No soy del mismo color político del actual gobierno pero sí voy a defender los intereses de Santa Fe en el presupuesto”, remarcó.
Entre las prioridades que mencionó se encuentran la reparación de rutas, el mantenimiento de caminos rurales para facilitar el traslado de la producción y el acceso a jubilaciones y pensiones.
El diputado también reclamó mayor claridad sobre el destino de los recursos públicos y planteó que el proyecto presupuestario debe contemplar las necesidades de las provincias y de los trabajadores.
En ese marco, dejó abierta su postura frente al tratamiento legislativo: “Creo que ese presupuesto o lo reformamos o no lo votaremos”.