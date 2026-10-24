La extensa sesión que la Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles minutos antes de las 12.30 del mediodía, terminó de madrugada con un interrogante: ¿qué pasará con el proyecto de ley que procura aliviar la situación de los deudores en la Argentina?
Diputados con un balance desigual: apoyo a discapacidad y morosidad en suspenso
Esta semana, la Cámara baja nacional dio media sanción a un proyecto de ley que se considera superador de la Emergencia para el primer caso. Pero devolvió a comisión, sin fecha cierta de convocatoria, otro tema urgente de la agenda social.
Antes de esa indefinición, que llegó de madrugada, pasaron horas de debate y varias iniciativas lograron ser aprobadas. Entre ellas, una ley de Discapacidad que ahora deberá ser considerada en el Senado pero que arranca con un punto a favor: se dejaron de lado, en principio, los recortes que el gobierno había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 y que hasta los propios, como la senadora Patricia Bullrich, desconocían.
El tema discapacidad pasó ahora a la Cámara alta donde el Foro Permanente pidió tratamiento y apoyo.
No fue la misma suerte la que tuvo el proyecto de ley para aliviar la situación de familias endeudadas, que viene siendo impulsado por la oposición (la dura y la moderada) y debatido en comisiones desde hace varias semanas.
De hecho, el tema estaba en la agenda de la reunión convocada para el 15 de octubre, junto con la derogación del mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Sin el cuórum necesario, aquella sesión no se concretó, pero la cuestión morosidad fue incluida en el temario propuesto para este miércoles a instancias del oficialismo.
Los argumentos de unos y otros
Sin embargo, pasadas las 3 de la mañana del jueves y después de más de una hora de exposiciones, fue Silvana Giúdici (LLA) quien pidió que el tema, que llegaba con varios dictámenes, vuelva a comisiones. Fue cuando el oficialismo advirtió que no tendría apoyo suficiente para su propuesta que difiere en varios puntos de la que impulsa una variada composición opositora.
La cuestión que devela a millones de argentinos fue debatida en las comisiones de Finanzas y en la de Defensa del Consumidor y la Competencia. Alrededor de 50 proyectos se presentaron en esos ámbitos.
La exlegisladora del PRO y actual oficialista recordó que a las comisiones asistieron autoridades del Banco Central, Banco de la Nación, economistas, especialistas y organizaciones de defensa del consumidor que “plantearon distintas perspectivas de este problema que tuvo un crecimiento y un pico en enero y febrero, y se fue regularizando mientras se trataba en comisiones”.
Luego comparó la situación actual con la que caracterizaba la economía de 2023, cuando asumió este gobierno, y ubicó el problema en que “hay gente que necesita tomar deuda en tarjeta de crédito, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en la Argentina”, 2 millones en plataformas y el resto en el sistema bancario.
Además de señalar que los bancos ya refinanciaron a más de 500 mil deudores y las plataformas a otro tanto, pidió “prudencia” para tratar el tema y que los dictámenes vuelvan a comisión.
Desde la oposición, la postura era diferente: votar el tema y pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 12.
La santafesina Caren Tepp defendió el dictamen de minoría que propone un régimen especial y concreto para aliviar la situación de las personas en morosidad. “El Congreso tiene que decir si vamos a explicarle mejor a la gente cómo endeudarse o si la vamos a ayudar a salir de esa situación”.
De acuerdo a los datos vertidos durante el debate, 6 millones de personas se encuentran en situación de mora en el país.
Dos visiones
Aún no se conoce en qué fecha serán convocados los equipos de trabajo para seguir analizando un tema que preocupa a millones de argentinos. Por ahora no figura en la grilla de la semana próxima y hay quienes advierten que el tema será “cajoneado”.
Mientras tanto, la propuesta de LLA, que había obtenido en comisiones el dictamen de mayoría (32 firmas), ponía el foco en la prevención. Para ello, incorporaba capítulos de educación financiera y digital, junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente. Asimismo, establecía el derecho a la portabilidad a fines de que cada usuario de una operación pueda “solicitar su sustitución por una nueva financiación ofrecida y voluntariamente aprobada por otro proveedor”.
En tanto y con 27 firmas, la contrapropuesta de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica planteaba una emergencia por 180 días, durante la cual se contempla un “plan de alivio” que preveía la reestructuración de las deudas mediante cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos.
Incorpora la condonación del 100% de los intereses punitorios para quienes ingresaran al régimen por mora, con un plazo mínimo de 12 meses, 90 días de gracia, gratuidad y la posibilidad de cancelar anticipadamente sin penalidades.
Entre las medidas de protección, estipulaba la suspensión de ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, punitorios, capitalización de intereses y nuevos reportes negativos sobre las obligaciones comprendidas.
El pase a comisión fue aprobado por 121 votos afirmativos contra 117 negativos, siendo determinantes las 5 abstenciones de los diputados cordobeses, entre ellos Juan Schiaretti.