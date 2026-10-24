Tras una larga sesión, con final abrupto

Diputados con un balance desigual: apoyo a discapacidad y morosidad en suspenso

Esta semana, la Cámara baja nacional dio media sanción a un proyecto de ley que se considera superador de la Emergencia para el primer caso. Pero devolvió a comisión, sin fecha cierta de convocatoria, otro tema urgente de la agenda social.