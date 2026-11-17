El 2 de diciembre

Axel Kicillof desembarca en Santa Fe: visitará Reconquista y la capital provincial

Tras la conformación de la Junta Promotora local y la masiva cumbre de dirigentes en Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof visitará la provincia de Santa Fe. El desembarco se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre y contemplará una intensa agenda de actividades que abarcará tanto el norte provincial como la ciudad capital.