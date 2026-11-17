La recorrida del mandatario bonaerense comenzará por la ciudad de Reconquista y su zona de influencia en el norte santafesino. La visita a esta región consolida el vínculo político con el intendente local, Enrique Vallejos, luego de lo que fue su participación en la cumbre de dirigentes y la mesa de trabajo interprovincial realizada recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Axel Kicillof desembarca en Santa Fe: visitará Reconquista y la capital provincial
Tras la conformación de la Junta Promotora local y la masiva cumbre de dirigentes en Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof visitará la provincia de Santa Fe. El desembarco se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre y contemplará una intensa agenda de actividades que abarcará tanto el norte provincial como la ciudad capital.
Luego de su paso por el norte, Kicillof se trasladará a la ciudad de Santa Fe para desarrollar la segunda etapa de su agenda. Allí mantendrá encuentros institucionales y reuniones con el amplio espectro de la dirigencia política, sindical y social que viene impulsando su figura y la construcción de una alternativa de conducción a nivel nacional.
Esta visita corona el trabajo territorial que viene desplegando el peronismo santafesino, que la semana pasada oficializó la creación de la mesa "Axel 2027" integrada por un amplio grupo de dirigentes sindicales, políticos y sociales. El objetivo de esta gira es materializar en el territorio los lineamientos del documento fundacional "Hay otro camino", que postula la necesidad de construir un proyecto federal basado en la defensa de la producción, el trabajo, la ciencia y la educación pública frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional.
Con este primer gran desembarco en la provincia, el gobernador bonaerense busca dar un paso firme en la consolidación de un armado federal amplio, demostrando que la construcción de la alternativa política para el 2027 requiere de una agenda compartida con los sectores productivos e industriales de todas las regiones del país.