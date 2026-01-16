Bullrich denunció la existencia de un tercer argentino detenido en Venezuela y exigió su liberación

La senadora nacional Patricia Bullrich denunció este viernes que un tercer ciudadano argentino se encuentra detenido en Venezuela, elevando a tres la cifra de connacionales privados de su libertad en ese país. La información fue revelada a través de sus redes sociales, donde la legisladora criticó duramente al gobierno y reclamó la pronta liberación de los detenidos.
"Los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados. Como en toda dictadura, la información real se oculta, se detiene a gente sin debido proceso y se violan derechos humanos. Esperamos su pronta liberación y no vamos a aflojar hasta que vuelvan todos", escribió Bullrich en su cuenta de X.
El posteo de Bullrich en X.
Quiénes son los argentinos detenidos
Hasta el momento, se conocía la detención de Nahuel Gallo, un gendarme argentino, y de Germán Darío Giuliani, abogado. Ambos fueron arrestados por razones que aún no han sido aclaradas por las autoridades venezolanas.
Ahora, la senadora sumó un tercer nombre a la lista: Roberto Baldo, un argentino-venezolano que se encontraría privado de su libertad desde fines de 2024 junto a su esposa, Montserrat Espinosa de Baldo, ciudadana española-venezolana.
Según fuentes allegadas al caso, la situación de Baldo fue visibilizada recientemente por activistas de derechos humanos. Sin embargo, ni el gobierno argentino ni el venezolano han emitido información oficial sobre su detención, lo que ha motivado las críticas de la exministra de Seguridad.
Roberto Baldo, un argentino-venezolano que se encontraría privado de su libertad desde fines de 2024 junto a su esposa.
Reclamos por derechos humanos
Bullrich aseguró que en regímenes como el de Maduro “la información se oculta sistemáticamente”, y que muchas detenciones no se hacen públicas, ni a las familias ni a los organismos internacionales. También señaló que la falta de acceso a un debido proceso y la violación de garantías constitucionales son moneda corriente en el contexto político venezolano.
La situación genera creciente preocupación entre referentes políticos y organizaciones humanitarias, que reclaman una mayor intervención diplomática por parte del gobierno argentino para garantizar la protección de sus ciudadanos en el exterior.
Además, el caso se suma a una serie de fricciones diplomáticas que han venido marcando la relación entre Buenos Aires y Caracas en los últimos años.
La denuncia se da en medio de un clima regional enrarecido no solo por la situación de los presos argentinos, sino también por un cambio geopolítico sin precedentes en Venezuela.
A comienzos de enero de 2026, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales en Estados Unidos por narcoterrorismo y otros delitos.
Tras esta operación, Maduro continúa bajo custodia estadounidense y ha tenido que comparecer ante la justicia en la ciudad de Nueva York, marcando un hito muy inusual en las relaciones hemisféricas.
Mientras tanto, familiares y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo transparencia y medidas concretas para lograr la liberación de Gallo, Giuliani y Baldo. La denuncia de Bullrich reaviva el reclamo y pone nuevamente sobre la mesa una cuestión humanitaria que excede cualquier bandería política.