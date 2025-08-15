Bullrich oficializó su candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó este viernes su candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza. El anuncio lo hizo a través de un posteo en su cuenta oficial de X, en el que ratificó su compromiso político.
“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, escribió Bullrich, al tiempo que remarcó que la próxima etapa será en la Cámara alta.
“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”, expresó. Afirmó que allí buscará “liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso”.
Bullrich dijo que la próxima batalla política será en el Senado.
La funcionaria aseguró que su objetivo será “proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”. Consideró que el trabajo del Gobierno se mantiene “firme” gracias al esfuerzo de la ciudadanía que respalda las políticas actuales.
En su mensaje, Bullrich apuntó contra “quienes hundieron” a la Argentina “en el desorden, la delincuencia y la pobreza”. Los calificó como “inútiles y corruptos” que, según dijo, “quieren destruir todo para volver al poder”.
La ministra de Seguridad competirá en la lista de La Libertad Avanza. Crédito: Archivo El Litoral.
“Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, subrayó la ministra, cerrando su publicación con un mensaje electoral.
“Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”, concluyó Bullrich, dando así inicio formal a su campaña en busca de una banca en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires.
