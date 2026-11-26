En una maratónica sesión, este jueves la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma a la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina. Fue con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones correspondientes a los bloques de la oposición.
Milei celebró la reforma a la carta orgánica del BCRA
El texto busca consolidar como principio rector el criterio de “emisión cero”. Llegó a la cámara baja con modificaciones del Senado.
Este era uno de los objetivos que se había planteado el presidente Javier Milei para su gestión. De hecho, apenas conocida la novedad, el mandatario publicó en su cuenta de X: "Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR. Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal... VLLC!".
Fue desde Paraguay adonde el mandatario viajó para reunirse con su par Pedro Alliana, quien asumió tras la destitución de Santiago Peña
El objetivo central de la reforma es reducir la misión del BCRA a la preservación del valor de la moneda, consagrando el principio de emisión cero, y a la vez blindar la independencia frente a eventuales intentos de gobiernos de turno de signo político alternativo de distorsionar las funciones de la autoridad monetaria.
Pese a las negociaciones entabladas por La Libertad Avanza con aliados para volver al texto original, que establecía un cerrojo institucional con el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central (de forma tal de blindar a la autoridad monetaria ante un eventual cambio de signo político y de rumbo económico), esta alternativa no prosperó.
Finalmente, se mantuvo el criterio que estableció el Senado al corregir el texto en la sesión del pasado 24 de septiembre, fijando una mayoría absoluta para remover funcionarios del Banco Central y además se atribuyó la exclusividad en la decisión, quitándole a Diputados la posibilidad de tener voz y voto en la integración del organismo monetario.
Los principales puntos
Al margen de los cambios en el mecanismo de integración del directorio y de las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica busca consolidar como principio rector la idea de "emisión cero".
De esta manera, la iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro.
Para el presidente Javier Milei, la emisión monetaria es lesiva a los fines de este objetivo de preservación del valor de la moneda.
“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.
A través del proyecto, quedan prohibidos los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario.
“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el texto sancionado este jueves.