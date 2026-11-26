Luego de que fracasara la sesión del miércoles pasado por falta de consenso en torno a la denominada "Ley Malvinas", la Cámara de Diputados de la Nación retoma la actividad este jueves para debatir el Presupuesto 2027.
En vivo: Diputados sesiona con el Presupuesto 2027 como protagonista
Tras postergar la sesión previa, la Cámara baja retoma el debate central donde el oficialismo buscará sostener las metas fiscales frente a los reclamos.
El temario de la sesión especial, que se inicia al mediodía, incluye además todas las iniciativas que quedaron pendientes de tratamiento la semana pasada, a excepción del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, destacándose especialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Sesión en vivo
El quórum y la aprobación en general del Presupuesto están prácticamente asegurados; el verdadero foco de conflicto se concentrará en la votación en particular de artículos clave, lo que mantiene en alerta al oficialismo.
Más allá del Presupuesto y la reforma del Banco Central, la agenda de la sesión contempla la designación de miembros en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en delitos penales juveniles y contra la integridad sexual, el tratado de libre comercio Mercosur-AELC, la enmienda al Protocolo de Montevideo, la declaración del Día Nacional del Almirante Guillermo Brown y una nueva regulación para Pymes.
A menos que ocurran imponderables, ninguna de estas iniciativas enfrentará dificultades y acabarán con media sanción.
En consecuencia, toda la atención del oficialismo del oficialismo estará puesta en el debate del articulado del Presupuesto, que aún tiene algunos cabos sueltos.
Uno de los pedidos que prácticamente unifica a todo este espectro de aliados y de la oposición dialoguista es la baja del impuesto a los combustibles líquidos, y la cancelación de deudas de cajas jubilatorias provinciales.
El financiamiento para universidades públicas nacionales también estará bajo la lupa, y desde el oficialismo teman que la oposición logre abultar las partidas para este rubro presupuestario.
Otro tema que sigue de cerca el Gobierno son los gastos en Inteligencia: el jefe de bancada de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, propuso reasignar los fondos reservados de la SIDE hacia el área de Ciencia y Tecnología para revertir la caída presupuestaria del Conicet y de otros organismos del sistema científico.
Gastos, ingresos e inflación: las proyecciones para 2027
El proyecto de Presupuesto 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Por su parte, los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.
En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar a $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.
Respecto de la composición del gasto, las partidas destinadas a servicios sociales ascenderían a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.
El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.
De esta manera, el Ejecutivo apuesta a un incremento de los recursos que permita afrontar la evolución del gasto y sostener el equilibrio fiscal, sobre la base de las proyecciones de inflación, actividad económica y tipo de cambio previstas para el próximo año.