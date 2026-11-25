A menos de 24 horas de que los indicadores de actividad anticipen una recesión técnica, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reivindicó este miércoles ante el Senado de la Nación los resultados del programa económico de Javier Milei y defendió su continuidad.
Santilli reivindicó el crecimiento de una economía que el Gobierno animó a proyectar en décadas
El jefe de Gabinete defendió el rumbo libertario pese al deterioro de las expectativas económicas. El informe escrito aporta precisiones sobre lo que la gestión prevé respecto a inversiones y empleo.
“No hubo estallido, hubo crecimiento”, sostuvo el ministro coordinador, tras repasar los pronósticos que anticipaban dificultades para la administración libertaria y reivindicar las reformas aprobadas por el Congreso.
En su primera exposición parlamentaria como jefe de Gabinete, Santilli hizo del ordenamiento de la macroeconomía uno de los principales argumentos para defender los casi tres años de gestión de Milei y proyectar su continuidad más allá de 2027.
Balance de la gestión libertaria
El funcionario remontó su exposición a diciembre de 2023, cuando, según recordó, la Argentina registraba una inflación interanual del 211%, reservas netas negativas por US$11.000 millones y una brecha cambiaria del 200%.
A partir de ese diagnóstico, reivindicó el sostenimiento de un “equilibrio fiscal robusto” durante casi 35 meses y destacó el desempeño del ministro de Economía, Luis Caputo, en el proceso de estabilización.
Santilli sostuvo que la inflación anual se redujo del 211% al 30%, que la pobreza pasó del 57% al 32% y que las reservas internacionales actualmente rondan los US$50.000 millones.
“Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce”, afirmó, y estimó ese monto en US$28.000 millones.
También reivindicó la expansión de las exportaciones argentinas, que alcanzaron los US$87.000 millones durante los primeros diez meses del año, y las inversiones comprometidas en sectores estratégicos para la economía.
Al ponderar la velocidad del proceso de estabilización, sostuvo: “Milei logró en dos años lo que a otros les llevó 10 o 20”.
El ministro coordinador le imprimió un tono electoral a su exposición, al plantear que en 2027 se definirá la continuidad del rumbo adoptado por la actual administración.
“Dijeron que este Congreso no le iba a votar nunca una ley. Se equivocaron. Una vez más le erraron en el análisis. No se cayó a los seis meses y hoy va por la reelección”, afirmó.
El crecimiento y sus plazos
Las respuestas escritas que remitió a la Cámara alta permiten profundizar en los argumentos con los que el Ejecutivo defiende esos resultados, explica las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía y proyecta los plazos en los que espera consolidar el crecimiento.
Ante las consultas de los senadores sobre las políticas previstas para revertir el proceso recesivo, el Ministerio de Economía sostuvo en el informe que “no existe una definición unívoca para definir un cambio de ciclo económico, sino que deben analizarse distintos indicadores en su conjunto”.
La cartera que conduce Luis Caputo recurrió a la metodología utilizada en Estados Unidos, que considera la profundidad, difusión y duración de las contracciones económicas. Además, destacó que la economía argentina, según el indicador tendencia-ciclo del INDEC, “ha registrado un crecimiento en torno a 2,5% anualizado desde el inicio de la gestión hasta agosto 2026”.
Precisamente, el EMAE difundido este martes mostró una recuperación insuficiente para evitar un segundo trimestre consecutivo de contracción de la actividad medida por ese indicador. El crecimiento acumulado en los primeros nueve meses del año se redujo al 1%.
En cuanto a los motores de la recuperación, Economía aseguró que, en la experiencia internacional, “los procesos de crecimiento sostenidos tuvieron como motores a la inversión, las exportaciones y la productividad”.
Y añadió que el modelo actual “apunta a que el país pueda transitar un largo proceso de crecimiento, que se mida en décadas y no en meses, y derive en una mejora constante en la calidad de vida de la población”.
Proyecciones del empleo
Santilli destacó ante los senadores las inversiones vinculadas a la minería y los hidrocarburos, así como los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Mientras, en las respuestas escritas, el Capital Humano reconoció que “la expansión de actividades como la minería y los hidrocarburos no necesariamente se traduce en un crecimiento proporcional e inmediato del empleo”.
“Se trata de sectores con elevados requerimientos de inversión y capital, en los que los incrementos de producción pueden anteceder a la generación de nuevos puestos de trabajo”, explicó al respecto la cartera que conduce Sandra Pettovello.
Las expectativas oficiales están depositadas también en los efectos indirectos sobre las cadenas de proveedores, los servicios asociados y la infraestructura.
Economía sostuvo que “la economía argentina no logra generar empleo asalariado registrado en forma sostenida desde el año 2012” y depositó en la reforma laboral parte de las expectativas para revertir esa dinámica.
Inversiones prometidas
Durante su exposición, Santilli destacó la aprobación de 30 proyectos en el marco del RIGI por casi US$80.000 millones, a los que atribuyó la generación futura de alrededor de 150.000 puestos de trabajo.
El informe escrito, que contabiliza 29 proyectos aprobados, aporta precisiones adicionales. “Los proyectos aprobados ejecutaron en conjunto USD 7.795 millones, frente a USD 9.924 millones previstos en sus cronogramas a la misma fecha, lo que representa un avance del 78,5%”, informó Economía.
La diferencia asciende a US$2.129 millones, aunque el Ejecutivo aclaró que “la primera instancia de acreditación opera a los dos años” y aseguró que en los expedientes no constan incumplimientos.
Respecto de los empleos proyectados, el documento identifica 152.383 puestos directos e indirectos, de los cuales 118.421 corresponden a la etapa de construcción y 33.962 a la de operación. “Se trata de estimaciones declaradas por cada VPU en su solicitud de adhesión”, aclaró Economía.
Expectativas para 2027
De cara al próximo año, el Ejecutivo ratificó en las respuestas los supuestos macroeconómicos utilizados para elaborar el proyecto de Presupuesto. “A los efectos de la elaboración del Presupuesto se asume un crecimiento del PIB de 4% en 2027, con variaciones de 3,4% para el consumo privado, 0,6% para el consumo público, 9,2% para la inversión, 8,5% para las exportaciones y 8,2% para las importaciones”, detalló.
Consultado sobre las consecuencias fiscales de un crecimiento inferior al proyectado, el Ministerio de Economía anticipó que, si los recursos resultaran insuficientes, “se tomarán las medidas necesarias, consistentes con las prioridades de políticas públicas que sostiene esta gestión desde el primer día de gobierno”, sin individualizar las partidas que podrían verse afectadas.