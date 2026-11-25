"Milei no se cayó y ahora va por la reelección"

Santilli reivindicó el crecimiento de una economía que el Gobierno animó a proyectar en décadas

El jefe de Gabinete defendió el rumbo libertario pese al deterioro de las expectativas económicas. El informe escrito aporta precisiones sobre lo que la gestión prevé respecto a inversiones y empleo.