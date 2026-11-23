Comer menos veces al día y recurrir a alimentos de menor calidad nutricional: estos son apenas dos de los datos que se desprenden de la décima encuesta sobre la situación de la Niñez publicada este viernes por Unicef. Son los que más duelen pero no los únicos que dejan en claro que la situación de los hogares más vulnerables empeora y que esto tiene efectos directos sobre la niñez y la adolescencia.
Cuando los ingresos no alcanzan: cambios en la dieta, menor atención sanitaria y endeudamiento
Varios indicadores empeoran respecto a abril de 2024, hasta ahora el más complicado de la serie de diez informes del organismo que se enfoca en niñez y adolescencia. La recomendación de sostener y mejorar las transferencias monetarias, como la AUH. Qué les preocupa a los jóvenes: el bullying, en aumento.
Aparecen en las conclusiones del informe todos los componentes que demuestran un deterioro en la calidad de vida, incluida la menor concurrencia a centros de salud y atención odontológica, más horas de trabajo para alcanzar la meta cada vez más lejana de llegar a fin de mes, servicios que se dejan de pagar, créditos que se atrasan, menos chances de recurrir al auxilio monetario de otro familiar y recortes en gastos de recreación y cultura.
En definitiva, son vidas que giran alrededor de las urgencias.
Un dato se destaca y es que los hogares tienden a proteger y priorizar la alimentación de la niñez y a concentrar las restricciones en las personas adultas. Sin embargo, en 1 de cada 5 hogares la dieta de los niños debió ser modificada, “lo que muestra que la protección tiene límites cuando los ingresos son insuficientes”.
En el caso más extremo, las estrategias de los hogares implican que algunos miembros deban dejar de hacer una comida diaria por falta de recursos. “En 2026, en casi 3 de cada 10 hogares al menos un adulto se salteó alguna comida diaria mientras que en el caso de niñas, niños y adolescentes esta situación fue significativamente menor (9%) pero representa el valor más alto de la serie” que se inició en abril de 2020. En ese mes de 2024 ese indicador era del 7 %.
Un panorama preocupante
Los ingresos del 41% de los hogares con niñas, niños y adolescentes no alcanzan para cubrir gastos corrientes, 10 puntos más en relación a 2025, según la encuesta publicada por Unicef Argentina.
Frente a esta insuficiencia de ingresos, los resultados muestran que las familias desarrollan diversas estrategias: restringen compras y consumos, buscan fuentes económicas alternativas y recurren al endeudamiento.
En el caso de los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la insuficiencia de ingresos asciende al 57%. “Sin esas políticas de protección social, la falta de recursos para cubrir gastos básicos sería mayor en estas familias”.
“Los datos de la Encuesta Rápida -que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020- dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos, tales como la AUH, Prestación Alimentar y Asignaciones Familiares", explicó el representante de Unicef en Argentina, Rafael Ramírez Mesec.
Endeudamiento y changa adicional
Según el informe, la mitad de los hogares con niñas, niños y adolescentes en Argentina contrajo una deuda para cubrir gastos corrientes, entre ellos la compra de alimentos (42%), el pago de servicios y costos de la vivienda (26%), o para solventar otras deudas (11%).
Los resultados de la encuesta también muestran que, frente a las restricciones económicas, las familias recurren a otras estrategias como comprar alimentos más baratos (60%), reducir las visitas al médico o al dentista (36%) o dejar de pagar algún servicio durante al menos un mes (44%). También, frente a la necesidad de complementar ingresos, en muchos casos recurren a un segundo empleo o changa adicional (55%).
Prioridad presupuestaria
"Las dificultades de ingresos generan que los hogares con niñas y niños restrinjan consumos, busquen fuentes alternativas de ingresos y recurran al endeudamiento”, subrayó el Especialista en Inclusión y Monitoreo de Unicef Argentina, Sebastián Waisgrais.
"Frente a esta situación, es fundamental priorizar a la infancia en términos presupuestarios, no sólo en lo que refiere a la protección de ingresos, sino también a aquellas políticas de salud, educación, cuidados, protección y vivienda que permiten abordar las privaciones no monetarias que también enfrenta la infancia”, señaló.
Cuota alimentaria
Otro dato que se desprende del informe es el incumplimiento de la cuota alimentaria que afecta al 58% de las mujeres que deben recibirla, 6 puntos más en comparación a 2025.
Al indagar por los motivos, se destaca con mayor incidencia la falta o mala relación del padre con la madre y/o con los chicos (en un 60% de los casos).
En un 40% de los hogares, se observa que el padre cubre algún gasto directamente, mientras que en el resto (60%), no se hace cargo de nada.
“Esta situación genera, junto con otros factores, que la incidencia de la pobreza infantil se presente de manera más profunda en los hogares monoparentales con jefatura femenina, llegando a ser casi 10 puntos más elevada que el promedio”, advierte Unicef.
Salud mental y adolescencia
Como en años anteriores, en este relevamiento se aplica un módulo específico dirigido a adolescentes de 13 a 17 años. En este sentido, la encuesta permitió identificar problemáticas centrales vinculadas a este grupo etario de acuerdo a sus propias respuestas.
Entre otras cosas, se relevaron indicadores vinculados a situaciones de violencia y salud mental. Un primer punto es que sobresale un incremento de situaciones de bullying que tienen lugar en las escuelas: comparado con el año anterior, en 2026 crece 10 puntos porcentuales la proporción de adolescentes que tiene al menos un compañero que sufrió alguna situación de bullying en sus escuelas (pasando de 37% a 47%).
Un 17% de adolescentes manifestó que ellos mismos sufrieron esa situación, representando a aproximadamente 400 mil chicas y chicos.
La encuesta también relevó aspectos en torno al bienestar adolescente. Los tres temas que más le preocupan son el consumo de drogas (49%), la pobreza (45%) y la salud mental (43%).
Las preocupaciones vinculadas con la situación económica también ocupan un lugar relevante: el 36% señaló la falta de oportunidades laborales, el 35% el endeudamiento familiar y el 24% la inflación. En menor medida se mencionan la calidad educativa (32%), el cambio climático (22%) y la ludopatía (16%). Al comparar con 2025, la mayoría de las preocupaciones aumentó.
Además, el 36% de los adolescentes dijo sentirse ansioso, el 30% se nota angustiado y 18%, deprimido, lo cual representa los valores más altos de la serie si se toma el 2022 como el año de inicio.
Por otro lado, en 2026 se registró un aumento de la participación de los adolescentes en actividades económicas orientadas al mercado: el 40% declaró haber realizado alguna actividad al menos una vez por semana durante los últimos 6 meses.
Entre 2022 y 2025 el indicador se había mantenido en un rango de 24% a 28%, por lo que el valor de 2026 es el más alto de la serie. Este incremento se da en un contexto en el que los hogares, frente al deterioro de los ingresos, desarrollan estrategias alternativas.
La participación en actividades económicas orientadas al mercado presenta mayor incidencia entre los varones (44%) que entre las mujeres (36%).
Recomendaciones
En este contexto, advierte Unicef, resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos, tales como la AUH, la Prestación Alimentar y las Asignaciones Familiares, “que en muchos casos constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares y la más estable”.
“Mantener los mecanismos de movilidad de las transferencias monetarias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”. A ello se suma la necesidad de proteger la alimentación infantil, reforzando las políticas de nutrición, comedores escolares y acceso a alimentos saludables, especialmente durante la primera infancia.
Estas acciones requieren “priorizar los recursos destinados a la infancia, incluyendo evidencia sobre pobreza monetaria y privaciones multidimensionales para orientar los recursos hacia las familias y los territorios con mayores necesidades”.