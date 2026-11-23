Informe de Unicef

Cuando los ingresos no alcanzan: cambios en la dieta, menor atención sanitaria y endeudamiento

Varios indicadores empeoran respecto a abril de 2024, hasta ahora el más complicado de la serie de diez informes del organismo que se enfoca en niñez y adolescencia. La recomendación de sostener y mejorar las transferencias monetarias, como la AUH. Qué les preocupa a los jóvenes: el bullying, en aumento.