El reciente caso de una adolescente de Catamarca, víctima de hostigamiento escolar y violencia digital, volvió a poner sobre la mesa una problemática que muchas veces se minimiza bajo frases como “son cosas de chicos” o “siempre existieron las cargadas”.
Bullying: cuando la crueldad deja heridas invisibles
El hostigamiento entre adolescentes exige la intervención urgente de adultos y escuelas para frenar un maltrato que destruye la salud mental y la autoestima.
Pero el bullying no es una broma. Es una forma de violencia psicológica que puede dejar consecuencias profundas en la salud mental.
Según las denuncias conocidas públicamente, la adolescente sufrió durante meses situaciones de humillación, burlas y difusión no consentida de contenido íntimo. Durante su viaje de egresados a Bariloche, lejos de encontrar un espacio de disfrute, volvió a ser agredida por compañeras y atravesó una severa crisis emocional.
Lo más inquietante no fue solamente la agresión, sino que una de las participantes relatara posteriormente lo ocurrido entre risas, expresando satisfacción por el sufrimiento de su compañera.
¿En qué momento el dolor del otro se convierte en motivo de diversión?
Desde la psiquiatría sabemos que la adolescencia es una etapa especialmente sensible. La identidad, la autoestima, la imagen corporal y la necesidad de pertenecer al grupo están en plena construcción.
Cuando un adolescente es humillado sistemáticamente, no recibe solamente insultos: comienza a deteriorarse la percepción que tiene de sí mismo. Puede sentir vergüenza, miedo, culpa, aislamiento y una profunda sensación de indefensión.
Las consecuencias pueden manifestarse mediante ansiedad, síntomas depresivos, alteraciones del sueño, dificultades de concentración, rechazo escolar y, en situaciones graves, autolesiones o pensamientos suicidas.
No significa que todas las víctimas desarrollarán un trastorno psiquiátrico, pero sí que el sufrimiento debe ser reconocido y atendido oportunamente.
Hoy existe, además, un agravante: la violencia ya no termina cuando suena el timbre de salida de la escuela.
Las redes sociales permiten que una humillación se reproduzca indefinidamente. La víctima puede sentirse expuesta frente a cientos o miles de personas, perdiendo el control sobre su propia intimidad.
La difusión de contenido sexual sin consentimiento constituye una grave vulneración de derechos. La responsabilidad jamás debe trasladarse a quien confió, grabó o conservó material privado, sino a quienes decidieron apropiarse de él y difundirlo.
También debemos preguntarnos por quienes observan estas situaciones y permanecen en silencio. El bullying no involucra únicamente a una víctima y a sus agresores. Existe un entorno que puede favorecer, tolerar o detener la violencia.
Y aquí aparece una responsabilidad ineludible: la de los adultos.
Familias, docentes e instituciones educativas deben intervenir tempranamente, establecer límites claros y generar espacios donde los adolescentes puedan hablar sin temor a ser juzgados o desacreditados.
No alcanza con pedirle a la víctima que sea fuerte, que ignore las burlas o que aprenda a defenderse. La fortaleza emocional no consiste en acostumbrarse al maltrato.
Tampoco alcanza con sancionar sin trabajar sobre las conductas violentas, la empatía, la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos.
Cuando un adolescente cambia bruscamente su comportamiento, se aísla, rechaza asistir a clases o manifiesta angustia persistente, debemos escuchar antes de minimizar.
Y cuando aparecen señales de riesgo para su integridad, la intervención profesional no puede demorarse.
El bullying no forma el carácter. Puede destruir la autoestima, deteriorar la salud mental y comprometer seriamente el futuro de una persona.
Quizás la pregunta que deberíamos hacernos como sociedad no sea solamente qué les está pasando a nuestros adolescentes, sino qué estamos haciendo los adultos mientras esto sucede.
Porque educar también significa enseñar que el sufrimiento ajeno nunca debería convertirse en entretenimiento.