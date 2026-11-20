En conmemoración del Día Mundial de la Infancia, celebrado cada 20 de noviembre, el INDEC presentó la sexta edición de su dosier estadístico de niñas, niños y adolescentes, mientras UNICEF difundió los resultados de su décima Encuesta Rápida sobre las condiciones de vida de los hogares con hijos.
La salud de los hijos está cada vez más condicionada por el bolsillo de sus padres
El 93,8% de los chicos de hogares de mayores ingresos dispone de obra social o prepaga, frente al 22,1% de los más pobres. Los informes del INDEC y UNICEF exponen las consecuencias del deterioro económico y laboral sobre las condiciones de vida de la infancia.
"La cobertura de salud está estratificada por nivel económico y social", advierte el organismo nacional estadístico. Entre los menores de 18 años pertenecientes a los hogares de mayores ingresos, el 93,8% dispone de obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que entre los de menores recursos esa proporción alcanza apenas al 22,1%.
En el segmento intermedio de ingresos, la cobertura adicional alcanza al 70,8% de los chicos. En tanto, para el conjunto de la población infantil relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano, el 45,5% depende exclusivamente del sistema público de salud, según los datos correspondientes al tercer trimestre de 2025.
El empleo detrás de la cobertura
Como informó El Litoral a comienzos de noviembre, el deterioro de la cobertura sanitaria adicional fue más pronunciado entre niños y adolescentes durante el último año.
En los 31 aglomerados urbanos que releva habitualmente la EPH, la proporción de menores de 18 años que dependen exclusivamente de la salud pública pasó del 43,7% al 46,5% entre los primeros semestres de 2025 y 2026. Son unos 245.000 chicos más en apenas un año.
En paralelo, la informalidad laboral aumentó del 43,2% al 45% de los ocupados durante el segundo trimestre, respecto del mismo período del año anterior.
UNICEF también pone el foco en esa relación. Los resultados de su última encuesta, realizada en septiembre, "reflejan un deterioro del mercado de trabajo, que se vincula directamente con el bienestar de la niñez, dado que los ingresos de los hogares con niñas y niños dependen en gran medida de la inserción laboral de las personas adultas que los integran".
Las dificultades ya no son exclusivas de quienes trabajan en la informalidad. Entre los hogares cuyo jefe tiene un empleo registrado, la proporción de aquellos que no consiguen cubrir sus gastos corrientes pasó del 24% al 30% en el último año, igualando el máximo de la serie. Además, en el 48% de esos hogares algún integrante recurrió a un segundo empleo o una changa adicional para afrontar los gastos.
Estudios que se postergan
"Un 36% de los hogares no pudo asistir al médico o al dentista por falta de recursos", señala UNICEF. Se trata del porcentaje más elevado desde que comenzó a relevarse ese indicador en 2022. El año pasado era del 24%.
"También se incrementan los hogares que deben dejar de comprar medicamentos debido a la falta de ingresos, pasando de 15% en 2025 a 21% en 2026", agrega el informe, y precisa que casi seis de cada diez hogares que enfrentan esta dificultad perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según el relevamiento, en aproximadamente 2,7 millones de hogares con niños y adolescentes los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos corrientes. El indicador pasó del 31% al 41% en poco más de un año.
Las restricciones también alcanzan a la alimentación. En el 43% de los hogares se modificó la dieta de los adultos por razones económicas y en el 37% se redujeron las porciones.
"Los hogares tienden a proteger y priorizar la alimentación de la niñez y a concentrar las restricciones en las personas adultas", observa UNICEF. No obstante, en el 21% de los hogares los chicos debieron modificar sus dietas y en el 12%, reducir las porciones que consumen.
Presión sobre el sistema público
En marzo de este año, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, informó que las atenciones realizadas por el sistema público provincial habían aumentado de aproximadamente 9 millones en 2022 a 13,5 millones en 2025. "El 72% es de personas que no tienen cobertura de obra social o prepaga", precisó entonces en diálogo con El Litoral.
El nuevo informe de UNICEF advierte que la pobreza infantil volvió a aumentar durante el primer semestre de 2026, alcanzando al 45,2% de los niños y adolescentes, unos 5,3 millones. "La infancia es la etapa de la vida en la que las privaciones tienen efectos más profundos y duraderos", sostiene el organismo, que reclama fortalecer los mecanismos de protección de ingresos, las políticas de nutrición y la asistencia alimentaria.
De cara a la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso, UNICEF plantea la necesidad de "priorizar los recursos destinados a la infancia, incluyendo evidencia sobre pobreza monetaria y privaciones multidimensionales para orientar los recursos hacia las familias y los territorios con mayores necesidades".