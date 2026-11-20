Día Mundial de la Infancia

La salud de los hijos está cada vez más condicionada por el bolsillo de sus padres

El 93,8% de los chicos de hogares de mayores ingresos dispone de obra social o prepaga, frente al 22,1% de los más pobres. Los informes del INDEC y UNICEF exponen las consecuencias del deterioro económico y laboral sobre las condiciones de vida de la infancia.