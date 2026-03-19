El gobierno santafesino informó cómo impactan los recortes de Nación en materia de salud
Se incrementó de manera exponencial la demanda de pacientes en el sistema público, incluso, de personas con cobertura social. Las entregas de medicamentos son "discontinuas y sin previsibilidad". "Sin consenso ni aviso previo", se explicó en conferencia de prensa.
Hospital José María Cullen. Foto: Fernando Nicola.
Autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe describieron públicamente el panorama crítico que deben atravesar y las dificultades que se deben sortear a diario para cubrir las demoras de Nación en el envío de partidas y medicamentos, o directamente, el recorte.
Según expuso la titular de la cartera, Silvia Ciancio, la situación ha generado un aumento exponencial en la atención del sistema público, que comenzó a recibir demandas, incluso, de pacientes con cobertura social.
Sin elipsis ni eufemismos, la funcionaria responsabilizó por ello a la gestión de Javier Milei, que adoptó estas medidas "sin consenso ni anuncio formal". Según mencionó, el cuadro narrado provocó que de 9 millones de atenciones que se registraban en el sistema público de salud en 2022, se trepara en 2025 a 13 millones.
"Decimos con mucho orgullo y trabajo que el sistema de salud de la provincia da respuestas. Y los santafesinos, y a veces, hasta pacientes que no son de nuestra jurisdicción, también eligen nuestro sistema", resaltó.
Según mencionó, de 3,5 millones de personas que residen en la provincia, "más del 52% de la población tuvo contacto con nuestro sistema de salud". De ese total, acotó, el 72% corresponde a usuarios sin obra social, en tanto que el 28% tiene algún tipo de cobertura.
"Y cuando profundizamos más el dato – advirtió-, el 25,2% de los demandantes son afiliados a Pami. Y eso es responsabilidad absoluta del gobierno nacional, que está desatendiendo al sector".
Hospital Central de Reconquista.
Otros datos
Ciancio precisó que "casi el 60% de los nacimientos ocurren en el ámbito público"; y reveló que "sólo 48 clínicas con internación tienen habilitación de la provincia" en un territorio que comprende a 365 localidades. "En los distritos en los que no tenemos respuestas del sector privado, es el público quien debe resolver", planteó.
Con respecto al envío de medicamentos, la ministra aseguró que Nación "demora, discontinúa y recorta sobre áreas sensibles, como los insumos destinados a transplantados o pacientes oncológicos". Los ajustes sobre el programa Remediar redundaron en una disminución del 50% de los botiquines que se enviaban a la provincia.
En ese contexto, reivindicó los procedimientos de compra centralizada que encaró la provincia, y que permitieron generar "un ahorro millonario". "Apelamos a esos mecanismos para tener un mayor gobierno sobre la compra de medicamentos, y para sortear el panorama dejado por Nación sin previo aviso", dijo Ciancio.
Nuevo hospital Iturraspe.
Incertidumbre
Guillermo Alvarez, secretario de Administración del Ministerio de Salud, alertó sobre la actitud de Nación respecto de los medicamentos para transplantados.
"Nos envían un 40% menos de medicamentos para este universo de pacientes. Discontinúan las entregas; no tenemos previsibilidad. Es una gran incertidumbre y esto nos obliga a hacer procesos de compra rápido porque se corre riesgo de vida", planteó. Y renglón seguido, diferenció la actitud del gobierno central de la que adopta la provincia.
"Nos distinguimos de la Nación porque para (el ministro de Seguridad, Mario) Lugones, los santafesinos somos un número más. Y esto es así porque no se repara en que si no se envía un medicamento, se pone en riesgo la vida de una persona. Para nuestro gobernador y nuestra ministra, en cambio, un paciente no es un número más", aseveró.
Ciancio advirtió también sobre la carencia de insumos en materia de salud sexual. "El año pasado, no recibimos ni un solo preservativo; tuvimos que salir a comprarlos. Para nosotros, la salud no es un gasto pero nos obliga a hacer una reingeniería del presupuesto de manera permanente", concluyó la ministra.