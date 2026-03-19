Panorama crítico

El gobierno santafesino informó cómo impactan los recortes de Nación en materia de salud

Se incrementó de manera exponencial la demanda de pacientes en el sistema público, incluso, de personas con cobertura social. Las entregas de medicamentos son "discontinuas y sin previsibilidad". "Sin consenso ni aviso previo", se explicó en conferencia de prensa.