DNU: Empate santafesino

La votación santafesina en la Cámara de Diputados de la Nación por el cambio en la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) marcó empate a ocho y con dos abstenciones radicales que llevaron las miradas a la Casa Gris. Santa Fe tiene 19 representantes en la Cámara Baja y faltó el voto de José Nuñez (Pro) quien no estuvo en el recinto.
Seis justicialistas más los socialistas Paulón y Fein votaron por el nuevo sistema para dejar atrás el ideado por la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner. En cambio, los tres libertarios más cinco de origen en el Pro fueron por la negativa. Mario Barletta y Melisa Giorgi, los dos radicales optaron por abstenerse, tal vez siguiendo la sugerencia del gobernador Maximiliano Pullaro.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.