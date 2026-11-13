La explanada de la Legislatura provincial será el escenario de una nueva noche de música "Bajo las Estrellas", en el marco de los 453 años de la fundación de Santa Fe.
Este domingo
La Cámara de Diputados celebrará los 453 años de la fundación de Santa Fe con el tradicional recital "Bajo las estrellas"
Durante toda la velada habrá a disposición un área de servicios gastronómicos para que el público pueda disfrutar de la noche completa.
Para celebrar los 453 años de la fundación de Santa Fe, la Cámara de Diputados organiza un evento especial.
Organizada por la Cámara de Diputadas y Diputados, la velada contará con la presentación de una banda tributo al grupo Queen. El evento también incluirá la disertación del influencer Lorenzo Canteli, popularmente conocido como "El Chimi Santafesino".
Durante toda la velada habrá a disposición un área de servicios gastronómicos para que el público pueda disfrutar de la noche completa.
Santa Fe celebra los 453 años de su fundación.
Desde la Cámara invitan a toda la ciudadanía a acercarse a la explanada para disfrutar del espectáculo, que comenzará a las 20 h, con entrada libre y gratuita, para festejar un nuevo aniversario de nuestra ciudad.
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