La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó, por unanimidad, y giró en revisión al Senado un proyecto de ley para establecer el 8 de febrero de cada año como el Día Provincial de Clubes Formadores, en conmemoración de la sanción de la ley provincial del deporte, la Nº 10.554 y con el objetivo de hacer "un reconocimiento al rol social, cultural, educativo, deportivo y comunitario de los clubes, ligas e instituciones deportivas de la provincia".
Santa Fe reconocerá a clubes formadores
La Cámara de Diputados avanzó con la aprobación de un proyecto de Perotti. Se destacará el rol social, cultural, educativo, deportivo y comunitario de los clubes, ligas e instituciones deportivas de la provincia.
El reconocimiento se otorgará anualmente a clubes formadores de barrio, de pueblo y de ciudad, y podrá asimismo distinguir a entrenadores, dirigentes, profesores y referentes comunitarios que hayan contribuido de manera significativa a la formación deportiva, social y humana de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la provincia.
La norma dispone que el reconocimiento se otorgará a propuesta de municipios, comunas, clubes, ligas deportivas, federaciones, asociaciones civiles, instituciones educativas, universidades, institutos de formación docente, legisladores provinciales y organizaciones vinculadas a la actividad deportiva y a la formación deportiva.
Más adelante, el texto marca que "el reconocimiento se otorgará considerando la trayectoria institucional o comunitaria, el aporte a la formación deportiva de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el arraigo territorial, la promoción de la inclusión, la convivencia, la igualdad de oportunidades y la contribución al desarrollo humano, social y deportivo de la comunidad".
Se aclara que dicho reconocimiento es de carácter honorífico y consistirá en la entrega de un diploma, placa, constancia institucional o distinción equivalente, "sin que implique premio en dinero ni beneficio económico".
La tarea de la organización recaerá en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano quien deberá coordinar las acciones necesarias para la implementación de la ley y el desarrollo del reconocimiento; promover actividades de difusión, reconocimiento, capacitación, encuentro e intercambio vinculadas al deporte, la vida asociativa, la formación deportiva y el fortalecimiento de clubes, ligas e instituciones deportivas; así como capacitar y brindar herramientas de formación destinadas a dirigentes, entrenadores, profesores y demás personas vinculadas a la formación deportiva y al desarrollo de los clubes.
También se le encomienda establecer el procedimiento para la recepción de propuestas, evaluación de antecedentes y entrega del reconocimiento.
La fecha propuesta no es arbitraria. Corresponde a la sanción en esa fecha de 1991 de la Ley provincial del Deporte N° 10.554, norma que Perotti considera "estructural de la política deportiva santafesina". Por esa norma, Santa Fe adhirió a la Ley Nacional de Fomento y Desarrollo del Deporte, la N° 20.655 y consolidó en Santa Fe un marco normativo integral para la protección, promoción, organización y desarrollo del deporte.
La ley santafesina fue sancionada el 22 de noviembre de 1990, pero merced a un veto parcial del entonces gobernador Víctor Reviglio, quedó sancionada el 8 de febrero cuando la Legislatura aceptó la observación parcial.
La norma santafesina reconoce como misión del Estado la protección del deporte en todas sus disciplinas y expresiones, sea federado, organizado, comunitario, escolar o recreativo. También establece la utilización del deporte como factor educativo, coadyuvante a la formación integral de la persona, como recurso para la preservación de la salud y como ámbito de promoción de valores éticos.
"La ley no mira al deporte solo desde la competencia, sino también desde su dimensión social, comunitaria, educativa y territorial", destacó Perotti. "Los clubes formadores no son únicamente espacios donde se practica una disciplina. Son instituciones sociales de cercanía, ámbitos de pertenencia, cuidado, convivencia, integración y desarrollo humano", agregó el ex gobernador.
Subrayó que detrás de cada trayectoria destacada hay un proceso colectivo, una cancha abierta, una comisión directiva, una liga local, una escuelita deportiva, una familia que acompaña, una comunidad que sostiene y una institución que transmite valores. "Santa Fe no produce deportistas y entrenadores por casualidad; lo hace porque cuenta con una red histórica de clubes de barrio, de pueblo y de ciudad que forman desde abajo", recordó.
Dijo Perotti que "la iniciativa parte de una convicción sencilla, reconocer a los clubes formadores es reconocer una parte fundamental de la identidad santafesina. Es reconocer a quienes forman deportistas, pero también a quienes forman personas. Es destacar la tarea de quienes sostienen, muchas veces con esfuerzo silencioso, espacios de pertenencia, cuidado y comunidad para miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes".
Médicos jubilados podrán recetar medicamentos a sus familias
La Legislatura convirtió en ley un proyecto impulsado por el diputado y ex gobernador Antonio Bonfatti (PS-Unidos), que permitirá a los médicos jubilados prescribir medicamentos a sus cónyuges o convivientes, así como a sus padres, hijos y nietos.
"A partir de ahora, los médicos jubilados van a poder recetar medicamentos a sus familiares directos", celebró el autor de la iniciativa. "El conocimiento científico, la idoneidad técnica y el compromiso con la profesión que se adquieren a lo largo de una carrera médica no desaparecen cuando llega la jubilación. Esta ley es también una forma de reconocer y valorar esa trayectoria", fundamentó Bonfatti, también médico de profesión.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobada por el Senado y modifica la Ley N.º 12.818, que regula el régimen de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar, mediante la incorporación del artículo 74 bis.
La nueva normativa contempla que los profesionales médicos jubilados puedan obtener una habilitación excepcional para prescribir medicamentos a sus familiares directos, sin percibir contraprestación económica por ello. Esta autorización no modificará su condición de jubilados ni implicará la reanudación del ejercicio profesional.
Hasta ahora, al acceder al beneficio jubilatorio, los profesionales debían cesar en el ejercicio de su actividad y perdían la posibilidad legal de prescribir medicamentos, incluso cuando se tratara de atender las necesidades de salud propias o de sus familiares más cercanos.
La ley establece que el otorgamiento, la registración y el control de estas habilitaciones estarán a cargo de los colegios profesionales médicos de cada circunscripción, en coordinación con la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar.