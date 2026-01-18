El camping de la UOM en San Nicolás fue el lugar elegido para el tradicional encuentro de juventud que realiza, año a año, el Partido Socialista. "Enero Socialista" reunió a jóvenes de las diferentes provincias argentinas que durante el fin de semana discutieron sobre política, sobre economía e intercambiaron apreciaciones con la dirigencia partidaria.
La actual titular del PS, Mónica Fein, fue una de las figuras centrales. Participó activamente en los paneles de debate, donde reforzó la idea de que el socialismo debe consolidarse como una alternativa progresista frente al escenario político actual. Además destacó la importancia de la transparencia y la gestión pública con valores humanos.
También se vio entre los participantes al secretario general del PS y diputado nacional santafesino Esteban Paulón así como al secretario general de Santa Fe, Joaquín Blanco y la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García.