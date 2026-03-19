Caputo sobre la inflación: "no podemos forzar a la gente a tener pesos"

Luis Caputo ratificó este jueves el programa fiscal y admitió que la inflación se “ralentizó” por la caída de la demanda de dinero y sostuvo que “a partir de ahora” debería retomarse el proceso desinflacionario; además, descartó emitir deuda en Wall Street y dijo tener fondeo identificado para los próximos vencimientos de capital.
Ante empresarios, en un auditorio de Puerto Madero, el ministro de Economía insistió con la idea de que la inflación responde a un desbalance monetario y remarcó el límite del Estado para influir sobre una variable central: “uno puede controlar la oferta, pero no la demanda… no podemos forzarlos a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, dijo.
El ministro de Economía expuso este jueves en el cierre del 21º Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas.
Fue en el marco del 21° simposio del IAEF. En esa disertación, vinculó la aceleración de los precios en la Argentina durante los últimos meses con una pérdida de confianza que, según su relato, se profundizó tras un “ataque especulativo” el año pasado. Y dejó una definición de expectativa: “lo que seguro va a pasar es que el proceso de desinflación va a continuar”.
Promesa de retomar la baja
El ministro atribuyó el rebote reciente a la recomposición de precios relativos y a movimientos puntuales en regulados y alimentos. En ese sentido, hizo una mención específica a la carne: “no va a seguir subiendo 8% todos los meses”, sostuvo.
Caputo aseguró que “ya tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital”.
Luego de que la inflación se ubica en 2,9% en febrero por segundo mes, aseguró que “a partir de ahora” debería verse otra vez un proceso de desinflación.
La apuesta dijo que es mediante oferta de pesos controlada y una demanda de dinero que se recomponga “con confianza”, el IPC vuelva a aflojar en el corto plazo.
Deuda y relación con el FMI
Caputo descartó una nueva colocación en los mercados internacionales (“no tenemos pensado ir al mercado”) y explicó que la decisión es de costo: financiarse “más barato” con alternativas que, dijo, se conocerán en los próximos meses.
En ese marco, afirmó que el equipo económico tiene identificado financiamiento para cubrir los próximos tres vencimientos de capital (julio, enero y julio de 2027), por unos US$ 9.000 millones, sin salir a emitir deuda afuera.
También habló del vínculo con el Fondo: lo calificó como “espectacular”, dijo que hay un nivel de confianza alto y que el trabajo se da “dentro de un marco de respeto”.
Y sumó un tramo más político, con críticas al kirchnerismo por el “daño económico y psicológico” y cuestionamientos a “algunos empresarios”, en un intento por explicar por qué —según su mirada— cuesta recomponer expectativas aun con “la economía en orden”.