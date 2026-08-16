En la Casa de Santa Fe en CABA, Midachi presentó un libro que reseña del grupo santafesino que conquistó con humor al público argentino y en varios países de América Latina.
Una historia que vuelve a escena
Santafesinos acompañaron a Midachi
La Casa de Santa Fe en CABA fue escenario de la presentación de un libro que repasa la trayectoria del reconocido trío humorístico.
Midachi con santafesinos en la presentación del libro en CABA. Foto: El Litoral
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Miguel Del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato se disponen volver este mes a los escenarios y el libro es el prólogo y fueron acompañados en la presentación por un buen número de comprovincianos, entre ellos el talentoso Ariel Tarico.
Pero también se sumó el intendente Juan Pablo Poletti quien asistió a Mercociudades; el ministro de Economía, Pablo Olivares que venía de acompañar a Pullaro en el encuentro con industriales de la UIA así como los diputados nacionales Gisela Scaglia y Pablo Farías y el ex legislador Luciano Laspina.
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