La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión del rechazo al pedido de dos inversores para actuar como querellantes en la causa por la criptomoneda $LIBRA, que involucra a Javier Milei. La decisión se conoció después de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera a 11 investigados el 23 de octubre.
Caso $LIBRA: Casación revisará el rechazo a dos inversores que buscan ser querellantes
La Sala II habilitó por mayoría el recurso contra la decisión que les impidió intervenir en el expediente. La resolución abre esa revisión, sin definir todavía su incorporación.
Por mayoría, la Sala II hizo lugar a la queja y concedió el recurso de casación de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna. Ambos habían solicitado intervenir como damnificados, pero el Juzgado Federal N° 8 rechazó su presentación y la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó esa decisión.
La resolución habilita el tratamiento del recurso contra ese rechazo. No implica, por sí misma, que los solicitantes ya hayan sido admitidos como querellantes ni que se hayan revocado los sobreseimientos. El punto que deberá analizarse es si corresponde reconocerles participación en el proceso.
Los votos del tribunal
Alejandro Slokar consideró que los agravios planteados podían encuadrarse en algunas de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Con ese argumento, se pronunció a favor de aceptar la queja y permitir que el tribunal examinara el recurso.
Ángela Ledesma adhirió a esa solución al entender que se había invocado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia. Guillermo Yacobucci, en cambio, votó en disidencia: propuso declarar inadmisible la queja e imponer las costas a la parte recurrente.
Qué queda por resolver
El planteo de los inversores mantiene abierta la discusión sobre quiénes pueden intervenir como acusadores particulares en el expediente. Si obtuvieran ese reconocimiento, podrían cuestionar el cierre de la investigación. Esa posibilidad depende de la decisión que adopte Casación sobre su pedido.
Como parte de las medidas dispuestas, la Sala II ordenó recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y solicitar a la cámara de origen el pase digital del legajo. La causa quedó identificada como “Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja”.