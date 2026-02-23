Castellani visitó Estancia La Barrancosa y destacó un modelo productivo de excelencia que genera orgullo para Santa Fe
La diputada provincial Castellani recorrió la Estancia "La Barrancosa", uno de los establecimientos emblemáticos del sur santafesino. Puso en valor un modelo integral que articula ganadería de cría y engorde, agricultura, lechería, industrialización de la misma y logística, todas actividades con altos estándares de calidad y fuerte impacto regional.
Durante la visita, la legisladora sostuvo que “La Barrancosa representa el potencial productivo de Santa Fe. Es un ejemplo de cómo el trabajo sostenido, la incorporación de tecnología de vanguardia y el compromiso con la calidad generan desarrollo, empleo genuino y arraigo en el territorio”.
Genética y tradición: más de un siglo de mejoramiento continuo
Fundada en 1902 por Don Roberto Hohmann, la estancia consolidó a lo largo de su historia uno de los rodeos más importantes de Angus Colorado del país, con líneas genéticas iniciadas a partir de animales introducidos directamente desde Escocia.
Desde hace casi cien años, el establecimiento trabaja de manera sistemática en la consolidación de un biotipo adaptado a su sistema productivo y a la demanda de sus clientes. La selección de toros padres combina criterios fenotípicos tradicionales con herramientas de evaluación genética de última generación: DEPs, mediciones de carcasa y pruebas genómicas.
El objetivo es claro: animales moderados, funcionales, longevos y altamente productivos. Se destacan por su rusticidad, fertilidad, aptitud materna, bajo peso al nacer y pureza racial, características que posicionan a la cabaña como proveedora de genética para distintas provincias.
Mario, responsable del área de cría, explicó que “el establecimiento se adapta a los nuevos tiempos sin perder la esencia. Desde el nacimiento, los terneros atraviesan un proceso cuidado donde se prioriza el bienestar animal. Todo forma parte de un trabajo profundo orientado a preservar y mejorar la genética del rodeo. La calidad comienza en el origen y se refleja en cada etapa productiva”.
Integración lechera e industrialización: valor agregado en origen
Además de la ganadería de carne y la producción genética, La Barrancosa desarrolla una importante actividad lechera. Con tambos propios y rodeos de alta calidad genética, el establecimiento produce más de 40.000 litros diarios.
A partir de esa base primaria se impulsa la marca “Lácteos Santa Fe”, que agrega valor a la producción mediante la elaboración de quesos y otros productos lácteos con estándares diferenciados. El modelo integrado permite fortalecer la cuenca lechera del sur provincial, generar empleo y consolidar una cadena que articula campo e industria.
Valentina Facht, propietaria del establecimiento, remarcó: “El cuidado empieza en la alimentación del rodeo, en el bienestar animal y en una selección responsable de la materia prima. Cada etapa está pensada para garantizar calidad, desde el ordeñe y la trazabilidad hasta la elaboración de los quesos. Hay un compromiso permanente por hacer las cosas bien”.
Agricultura, eficiencia y visión estratégica
La diputada también recorrió las áreas agrícolas, donde se cultivan soja, maíz, girasol, sorgo y otros granos que forman parte de un esquema productivo integrado. Parte de esa producción se destina a la alimentación de los tambos y a la ganadería, fortaleciendo la autosuficiencia y la eficiencia del sistema.
Esta articulación entre agricultura, ganadería y lechería configura un modelo diversificado, eficiente y con criterios de sustentabilidad, donde cada unidad productiva potencia a la otra.
“Conocer estos procesos es fundamental para diseñar políticas públicas acordes que acompañen el desarrollo productivo de nuestra provincia. Cuando vemos establecimientos como La Barrancosa, entendemos que en Santa Fe hay capacidad, innovación y compromiso. Es un orgullo para todos los santafesinos”, concluyó Castellani.