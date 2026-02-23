Actividad legislativa

Castellani visitó Estancia La Barrancosa y destacó un modelo productivo de excelencia que genera orgullo para Santa Fe

La diputada provincial Castellani recorrió la Estancia "La Barrancosa", uno de los establecimientos emblemáticos del sur santafesino. Puso en valor un modelo integral que articula ganadería de cría y engorde, agricultura, lechería, industrialización de la misma y logística, todas actividades con altos estándares de calidad y fuerte impacto regional.