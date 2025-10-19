Cecilia Goyeneche: "Está de moda socavar la democracia a través de procesos institucionales"
La procuradora adjunta de Entre Ríos, destituida en 2022 por investigar causas de corrupción y repuesta en su cargo este año, pasó por Santa Fe para hablar sobre el Jurado de enjuiciamiento en la nueva Constitución Provincial.
La Dra. Cecilia Goyeneche, junto al camarista Alejandro Tizón. Foto: Manuel Fabatía
Cecilia Goyeneche entró al Poder Judicial de Entre Ríos en 2006. Antes, se desempeñó como relatora en la Cámara Federal de Entre Ríos. Cuenta que rindió 4 concursos, tres de los cuales le permitieron acceder a los cargos de Fiscal, Fiscal de Cámara y luego Procuradora Adjunta. En 2018 se creó el cargo de Fiscal Anticorrupción y fue designada por el Procurador General de su provincia.
En ese entonces “había causas de corrupción en trámite y empezaban a entrar nuevas y hubo embates muy fuertes a los fiscales”, cuenta Goyeneche en la charla sobre “Jurado de Enjuiciamiento en la nueva Constitución Provincial”, organizada por el Colegio de Magistrados de Santa Fe el pasado 15 de octubre.
Goyeneche destacó la unificación del sistema de juzgamiento de jueces y fiscales. Fotos: Manuel Fabatía
“En 2021 pidieron mi jury de enjuiciamiento y en 2022 me destituyeron en medio del juicio al ex gobernador Sergio Uribarri”, hoy condenado. Hasta entonces, “desconocía lo que se venía trabajando a nivel internacional en esta problemática de la independencia de jueces y fiscales”, señaló al auditorio, compuesto en su mayoría por jueces de primera y segunda instancia.
Por eso “esta reforma Constitucional tiene que generar algo más. Me parece indispensable que el Colegio de Magistrados trabaje en un proyecto de ley que respete ciertos estándares”, apunta. Y advierte: “La verdad es que en la provincia de Santa Fe las bases están destrozadas, especialmente en el juzgamiento de fiscales”.
-¿Cómo está hoy su situación, muy relacionada a esta presentación?
-Sí, efectivamente, da pie a mi presencia porque debido al juicio de enjuiciamiento que me hicieron en la provincia de Entre Ríos es que me empecé a involucrar mucho en las cuestiones vinculadas a la protección de la independencia de jueces y fiscales, que son fundamentales para el Estado de derecho y las democracias.
Mi caso ha avanzado bastante. En diciembre del año pasado tuve un fallo favorable de la Corte (de la Nación) que marcó los defectos de todo el procedimiento y ordenó al Superior Tribunal de Justicia Entre Ríos anular todo, al decir que había vicios vinculados a la forma en que se llevó a cabo el trámite y a la imparcialidad de los jueces que me procesaron y juzgaron.
Eso bajó a la Corte de Entre Ríos y hace un mes el Procurador General dispuso mi reincorporación al cargo; pero no a las funciones, porque el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos todavía no dictó la nulidad del proceso. Entiendo que lo único que queda es archivar todo lo actuado.
-¿Mientras tanto está concursando para la Justicia Federal, es así?
-Concursé. Tener esta causa abierta y sin que se defina la situación hizo que en el transcurso del tiempo decidiera concursar un cargo para el Tribunal Oral Federal de Paraná donde se han jubilado dos de los tres integrantes.
De izq. a der. M. Malvestiti, P. Lazzeri, A. Tizon, C. Goyeneche, C. Werlen, y C. Fiz. Foto: Manuel Fabatía
Sistema único para jueces y fiscales
-¿Qué dice la Constitución de Santa Fe y cuál es su mirada de esta reforma?
-La Reforma Constitucional modificó los trámites de disciplina contra jueces, fiscales y defensores. En Santa Fe ahora tienen un sistema para Procurador General, Defensor y Fiscal General; la Corte tiene otro sistema de control disciplinario; pero todos los jueces y fiscales inferiores tienen un sistema único que hasta este momento venía siendo distinto.
Antes tenían un sistema para fiscales y otro para jueces. Era muy cuestionable, sobre todo para quienes eran fiscales, esencialmente porque no era un verdadero juicio y no respetaba garantías que están reconocidas a nivel nacional e internacional para este tipo de procesos.
La Constitución define cuestiones muy generales, como por ejemplo, la integración del jurado de enjuiciamiento; dice que el sistema tiene que ser acusatorio; la acusación debe ser técnica; se debe respetar el derecho a defensa, pero no dice nada más. Entonces, la invitación es para pensar cuáles son los estándares reconocidos a nivel internacional para este tipo de juicios.
-¿Y cuáles son las fuentes para reglamentar?
-Hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque los procesos de destitución en el sistema judicial se han utilizado en las democracias un poco decadentes de los últimos 20 o 30 años como una forma de socavar la independencia del poder judicial.
Eso lo podemos ver en Venezuela, Honduras, Perú, donde ha habido fallos de la Corte Interamericana marcando que se usaron estos procedimientos de destitución como una forma de socavar la independencia, condenando a los Estados.
"Queda mucho por hacer en cuanto a las leyes que se van a dictar", destacó la procuradora. Foto: M. Fabatía
Entonces, lo que no tiene que pasar es que la provincia de Santa Fe quede en falsa escuadra, mal posicionada en cuanto a la forma en que se regule, porque ahora queda mucho por hacer en cuanto a las leyes que se van a dictar porque hay todo un sistema que no está regulado.
Y los jueces, fiscales y defensores tienen que rendir cuentas, porque están llevando adelante trabajo que tienen que ver con cuestiones públicas que son muy delicadas, pero a la vez esa rendición de cuentas tiene que ser en un sistema en el que no se utilice el proceso disciplinario como una forma de persecución y para restar la independencia.
Calidad institucional
-¿Lo que pasó con usted en Entre Ríos, generó algún cambio?
-En Entre Ríos en la última reforma constitucional en 2008 se establecieron algunas reglas para el enjuiciamiento de magistrados, que siempre fue único para jueces y fiscales. Pero estamos en 2025 y todavía no se adaptó la ley de jury a lo que se dispuso en 2008.
El auditorio estuvo compuesto en su mayoría por jueces de primera y segunda instancia. Foto: M. Fabatía
Ahora está en discusión en la provincia de Entre Ríos una nueva ley de enjuiciamiento. Es probable que en los próximos meses se esté debatiendo.
Es un tema de sumo interés en todas las democracias del mundo, porque también ha pasado lo mismo en Europa. Y es de sumo interés porque esencialmente los golpes de Estado ya no están de moda. Lo que está de moda es socavar la democracia a través de procesos institucionales.
Y esto es una de las formas en que se ha adoptado en muchos lugares para socavar la integridad de los procesos democráticos. El sistema judicial es tan importante para la democracia que la merma de credibilidad e independencia afectan nuestra percepción de la calidad institucional de nuestros países y nuestras provincias.
Institución anfitriona
La Dra. Cecilia Goyeneche participó el miércoles 15 de octubre de la disertación “Jurado de Enjuiciamiento en la nueva Constitución Provincial”, organizado por el Instituto de Política Judicial, del Colegio de Magistrados de Santa Fe -25 de Mayo 1855-.
La presentación estuvo a cargo del camarista penal de Santa Fe, Alejandro Tizón. Foto: Manuel Fabatía
Su presentación estuvo a cargo del camarista penal de Santa Fe, Alejandro Tizón, quien explicó a El Litoral que “la idea es comenzar a hablar sobre los jurados de enjuiciamiento de jueces en general, los distintos modelos, porque los hay técnicos y políticos, dependiendo si hay más gente de uno u otro sector”.
“Creemos que es un tema muy importante a abordar desde la óptica de la independencia judicial”, sostuvo el Dr. Tizón, que en función de la redacción de la nueva constitución en sus artículos 142 y 143, señala que será indispensable prestar atención a la “futura ley reglamentaria a dictarse en la legislatura”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.