Recibieron a concejales

Diputados escucharon un informe sobre la situación institucional de Sauce Viejo

Todos los ediles se hicieron presentes ante la Comisión de Gobiernos Locales para exponer la situación que vive el municipio capitalino. Legisladores se comprometieron a buscar caminos de acercamiento para evitar sugerir un remedio institucional.