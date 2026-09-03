Durante noventa minutos la Comisión de Gobiernos Locales de la Cámara de Diputados de Santa Fe escuchó y conversó con los seis concejales de la ciudad de Sauce Viejo y los dos secretarios del cuerpo para interiorizarse de lo que denuncian como una grave situación institucional en ese municipio.
Diputados escucharon un informe sobre la situación institucional de Sauce Viejo
Todos los ediles se hicieron presentes ante la Comisión de Gobiernos Locales para exponer la situación que vive el municipio capitalino. Legisladores se comprometieron a buscar caminos de acercamiento para evitar sugerir un remedio institucional.
Los ediles plantean total falta de diálogo institucional, no remisión de partidas presupuestarias correspondientes para el funcionamiento, casos de violencia política, falta de comunicación de parte del Ejecutivo sobre organigrama municipal e incluso sobre presupuesto.
La comisión de Diputados que preside Dionisio Scarpin aceptó el pedido de reunión solicitado por el propio Concejo con la firma de los seis ediles y a la hora señalada para la reunión se hicieron presentes los seis encabezados por su presidente, Valeria Echeverri.
Cuando fueron invitados a exponer la situación, la propia edil pidió autorización para leer el informe elaborado por los seis donde plantearon un cuadro de situación institucional muy delicado. El trabajo leído detalla "una serie de situaciones que, consideradas en su conjunto y por su carácter sostenido, afectan el normal funcionamiento institucional del Municipio y dificultan el ejercicio efectivo de las funciones legislativas y de control que corresponden al órgano deliberativo".
Aclaró que exposición "tiene carácter estrictamente institucional y no pretende constituir una cuestión partidaria ni trasladar a la Legislatura diferencias de naturaleza política".
La localidad de Sauce Viejo fue declarada ciudad, y por consiguiente calificada como municipio, el 26 de noviembre de 2020. El primer intendente electo fue Mario Papaleo quien convalidó su mandato en 2025 y fue reelecto. Los conflictos con el Concejo, cualquiera sea la conformación, devienen desde el principio, según hicieron notar.
Algún intento de judicializar la falta de funcionamiento de los dos poderes terminó siendo perdida por el Concejo y su presidenta, Echeverri, tuvo cuentas embargadas durante algunos meses. En la reunión, estaba presente el hoy concejal Carlos Piedrabuena quien fue secretario de Gobierno en la anterior gestión y confesó la impotencia en intentar encauzar el diálogo institucional. También integra el cuerpo de concejales, Pedro Uliambre, el último presidente comunal de la localidad.
Papaleo no envío nunca al Concejo un organigrama del Ejecutivo pero tampoco prestó juramento ante el cuerpo ni fue a rendir el informe de gestión que manda la ley de Municipios. "No acató citaciones del Ministerio de Trabajo puede hacer cosas peores" subrayó el diputado Fabián Palo Oliver.
Scarpin, Marcos Corach y Fabián Cejas preguntaron sobre intentos de mediación del Poder Ejecutivo. Los ediles dieron cuenta de una fallida reunión con el secretario de Municipios, Horacio Ciancio quien les impidió fotos y difundir el encuentro.
El presupuesto del Municipio de Sauce Viejo es de $ 24 mil millones, uno de los mayores en ciudades de hasta 30 mil habitantes.
Más adelante expusieron las dificultades que tiene el cuerpo para ejercer la función de contralor así como la ausencia total de normas de transparencia en el funcionamiento municipal y menos de organismos de control.
Dice la nota que "se considera necesario que la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe tome conocimiento de la situación institucional descripta y evalúe las medidas que correspondan dentro de sus competencias. No se pretende que el Poder Legislativo Provincial sustituya las competencias propias de los órganos municipales, sino solicitar acompañamiento institucional frente a una situación que entendemos requiere ser analizada desde la perspectiva del fortalecimiento de las instituciones municipales".
Sobre el final, los legisladores avanzaron en trazar caminos con el Ejecutivo provincial y también con entidades y organizaciones de Sauce Viejo para buscar un acercamiento, no descartándose la posibilidad de invitar a Papaleo.