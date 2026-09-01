La Comisión de Gobiernos locales de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe resolvió citar a los integrantes del Concejo Municipal de Sauce Viejo para la reunión semanal que se realizará este miércoles, aceptando el pedido de audiencia formulado por la presidenta del cuerpo, Valeria Echeverri.
Comisión de Diputados de Santa Fe recibirá a los concejales de Sauce Viejo
Gobiernos locales citó a los ediles que habían pedido, por nota, la reunión. Pretenden exponer lo que consideran una crisis institucional en esa localidad.
"Nuestra intención no es profundizar diferencias políticas ni anticipar responsabilidades, sino preservar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestra ciudad y garantizar una relación equilibrada, respetuosa y acorde a las responsabilidades que corresponden a cada poder municipal", expresa la nota ingresada días atrás por el cuerpo a la Mesa de Entradas de la Cámara y que fuera girada a la comisión que preside el radical Dionisio Scarpin.
Las diferencias entre el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, y el Concejo vienen profundizándose desde hace varios meses y ante la falta de avances en el funcionamiento institucional, los ediles buscan una participación de la Legislatura para acercar a las partes.
La nota de los concejales solicita una reunión institucional de todos los integrantes del cuerpo "con el objeto de poner en conocimiento y abordar distintas situaciones que vienen afectando el normal funcionamiento institucional de este Concejo Municipal".
Aclaran que "desde hace tiempo este cuerpo legislativo atraviesa diferentes dificultades en su relación administrativa, presupuestaria e institucional con el Departamento Ejecutivo Municipal, las cuales se han profundizado durante el corriente año y consideramos necesario poner en conocimiento de esa Comisión (de Gobiernos locales)".
En la nota marcan que "entre las principales situaciones se encuentran las dificultades vinculadas a la ejecución efectiva del presupuesto asignado al Concejo Municipal, cuya administración financiera no es realizada directamente por este cuerpo; las demoras reiteradas en la percepción de las dietas de los concejales; diferencias advertidas entre documentación administrativa, balances y acreditaciones efectivamente realizadas; y dificultades para acceder en tiempo y forma a información necesaria para el ejercicio de las funciones de control propias del Concejo".
Para los ediles es particularmente preocupante que "aun contando este Concejo con un presupuesto aprobado para garantizar su funcionamiento, su ejecución dependa en los hechos del Departamento Ejecutivo, generándose limitaciones para afrontar gastos propios, contar con asesoramiento técnico y profesional y desarrollar con normalidad las tareas legislativas y de control que le corresponden".
Suman a ello "una falta sostenida de canales adecuados de diálogo institucional, demoras o ausencia de respuestas a requerimientos formulados formalmente por el Concejo y situaciones de destrato hacia este cuerpo legislativo que consideramos incompatibles con la relación de respeto y colaboración que debe existir entre los poderes que integran el gobierno municipal".
Ante lo que consideran una problemática institucional y considerando la competencia específica de la Comisión de Gobiernos Locales los ediles piden ser recibidos por los diputados para "exponer personalmente las situaciones atravesadas, brindar los antecedentes correspondientes y analizar posibles mecanismos institucionales que contribuyan a su encauzamiento".
En la nota aclaran que "la intención no es profundizar diferencias políticas ni anticipar responsabilidades, sino preservar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestra ciudad y garantizar una relación equilibrada, respetuosa y acorde a las responsabilidades que corresponden a cada poder municipal. Entendemos que las diferencias políticas o administrativas que puedan existir no pueden traducirse en acciones u omisiones que condicionen el funcionamiento de uno de los poderes municipales".
Rematan señalando que "el respeto por la división de poderes, la autonomía funcional del Concejo, el diálogo institucional y el cumplimiento de las responsabilidades de cada órgano constituyen principios indispensables para el normal desenvolvimiento democrático de cualquier gobierno local".
Cuerpo
Sauce Viejo tiene un concejo municipal de seis integrantes que presidente Valeria Echeverri (PRO / Unidos para Cambiar Santa Fe). Además integran el cuerpo Natalia Benítez (PRO), Pedro Uliambre (Frente Más Para Santa Fe / PJ), Susana De Castro (Frente Más Para Santa Fe / PJ), Carlos Piedrabuena (Unidos para Cambiar Santa Fe) y Gustavo Hansen (Unidos para Cambiar Santa Fe).
Uliambre fue varias veces presidente de la comuna de Sauce Viejo e intentó luego ser intendente no logrando su objetivo.