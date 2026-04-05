El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti firmaron la renovación del convenio de comodato de la Estación Terminal de Ómnibus "General Manuel Belgrano" por un período de 20 años. Esta decisión consolida la continuidad administrativa del municipio y permite pensar en inversiones a largo plazo.
Renovación del comodato de la Terminal
Pullaro cumplió con Santa Fe
La administración Pullaro le concedió a Juan Pablo Poletti la renovación del convenio de comodato de la Estación Terminal.
Poletti pudo lograr el apoyo del gobierno provincial para la prolongada cesión del inmueble, ventaja que no pudieron obtener oportunamente ni José Corral ni Emilio Jatón cuando solicitaron ante Miguel Lifschitz y Omar Perotti, respectivamente, un contrato a largo plazo para poder darle previsibilidad a las inversiones.
En 2018 venció el contrato con la firma Netoc que durante años tuvo la concesión y hubo notas pidiendo la cesión por largo plazo que recién se respondieron -afirmativamente- desde Casa Gris en esta semana.
"Pullaro cumplió lo prometido" dijeron varios funcionarios y legisladores que acompañaron a Puccini al acto.
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