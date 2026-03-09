El gobierno de Santa Fe designó un nuevo presidente para el Aeropuerto de Rosario

El gobierno de la provincia de Santa Fe designó este lunes un nuevo presidente para el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, anunció el nombre del gerente Juan Pío Drovetta en lugar de Esteban Bretto.
Se trata del nombramiento de Juan Pío Drovetta en lugar de Esteban Adrián Bretto al frente del directorio, según lo publicado por el propio ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini.
“Enfocados en fortalecer la conectividad del Aeropuerto Internacional de Rosario, y con la mirada puesta en acelerar gestiones, hemos decidido que Juan Pío Drovetta pase a desempeñarse como presidente del Directorio”, publicó Puccini en X.
El funcionario agregó: “Entendemos que es un momento importante, después de dos años de gestión, de seguir revisando equipos, evaluar resultados y cambiar donde sea necesario para apuntalar una gestión eficiente y que permita desarrollar el mayor potencial en cada área”.
“Tenemos por delante muchos desafíos y muchas oportunidades de futuro que, como venimos haciendo, no las vamos a desaprovechar”, cierra el breve comunicado
Juan Pío Drovetta viene de desempeñarse como gerente de Coordinación técnica, administrativa y financiera del Aeropuerto de Rosario desde marzo de 2025 y ahora acompañaría el directorio junto a Pedro Giantenaso y José Luis Conde.
Drovetta es Contador Público recibido en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y fue presidente comunal de Serodino 2017 y 2023.