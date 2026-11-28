Diciembre caliente en el Congreso

Con Presupuesto y reforma electoral en la mira, el gobierno convocó a sesiones extraordinarias

Son 11 los temas incluidos en el texto que se conoció este sábado. Súper RIGI y Malvinas en el listado que dispuso Milei, donde figura la ley de biocombustibles. El miércoles se eligen autoridades en Diputados.