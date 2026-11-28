El Poder Ejecutivo convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias entre el 1° y el 31 de diciembre de 2026, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli.
Con Presupuesto y reforma electoral en la mira, el gobierno convocó a sesiones extraordinarias
Son 11 los temas incluidos en el texto que se conoció este sábado. Súper RIGI y Malvinas en el listado que dispuso Milei, donde figura la ley de biocombustibles. El miércoles se eligen autoridades en Diputados.
La convocatoria fue comunicada formalmente al parlamento a través del Mensaje N° 318-2026 que comunica el Decreto de Sesiones Extraordinarias.
Tal como establece la convocatoria de estas características, ambas cámaras sólo podrán abocarse al tratamiento de los asuntos incluidos expresamente en el temario remitido por el Poder Ejecutivo.
Son 11 cuestiones las que integran el listado que encabeza el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo debate quedó frustrado en el recinto de Diputados por falta de quorum el 18 de noviembre. El proyecto oficial, que recogió varios reparos a lo largo de su tratamiento en comisiones, cobra particular relevancia a la luz de la decisión adoptada en las últimas horas por el Tribunal del Mar, que rechazó el pedido de Argentina para que Reino Unido frene su explotación de petróleo en el Atlántico Sur.
En segundo lugar, figura el Presupuesto 2027, que obtuvo media sanción (con cambios sustanciales respecto del texto original) en Diputados. Una de las principales modificaciones fue el aumento significativo de las partidas destinadas a universidades públicas.
Siguen el Súper RIGI para grandes inversiones, que tiene media sanción de Diputados; la Reforma electoral integral que el Senado aprobó apenas días atrás y dispone la suspensión de las PASO para 2027 (no la eliminación como pretendía el Ejecutivo).
En 5º lugar figura el Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, y a continuación el proyecto de ley sobre biocombustibles, que tiene media sanción del Senado y cuyo tratamiento es reclamado en la Cámara baja. De hecho, fue una de las razones que llevó a legisladores del interbloque Provincias Unidas a no dar quórum en la penúltima sesión.
Siguen la Ley de Combate contra el juego ilegal, complementaria de la norma que sancionó el Senado el jueves último. Y revive el proyecto de ley de Hojarasca, que pretende derogar más de 70 normas consideradas “obsoletas” por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El tema fue tratado en Diputados, pero no logró prosperar en la Cámara alta.
El fortalecimiento de la Alianza Estratégica entre la República Argentina y Estados Unidos y el de Competitividad Financiera cierran el listado, junto con una habilitación al Senado para considerar los pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones, abarcando tanto los ya remitidos como los que envíe la Casa Rosada en diciembre.
¿Menem reelecto?
Más allá de la convocatoria a extraordinarias, la Cámara de Diputados tiene cita el miércoles a las 11, cuando se celebrará la sesión preparatoria en la que se elegirán autoridades para el próximo período legislativo.
Hasta ahora preside el cuerpo el libertario Martín Menem, quien asumió en ese cargo tras los comicios de 2023 y fue reelecto el año pasado.
También se deberá decidir si se repite el mandato de Cecilia Moreau (UxP) como vicepresidenta primera y de Luis Petri (LA) en la vicepresidencia segunda.
Resta por definir quién ocupará la vicepresidencia tercera que corresponde a la tercera minoría.
La última palabra, como para empezar a desandar un nuevo año legislativo, se conocerá el 2 de diciembre.