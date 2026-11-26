La reforma electoral que el Gobierno consiguió aprobar este jueves en el Senado volvió a sufrir modificaciones durante la votación en particular, después de meses de negociaciones que habían reducido de 79 a 25 los artículos del proyecto original.
Reforma electoral: la votación en particular dejó afuera dos artículos que involucran a las provincias
El Senado desistió de modificar las reglas de simultaneidad de los comicios nacionales y provinciales. También introdujo cambios en la integración del Parlasur y en el régimen de publicidad electoral.
Los primeros doce artículos del dictamen consiguieron los mismos 43 votos afirmativos y 29 negativos de la votación general, aunque con modificaciones en algunas de sus redacciones.
La distribución de fuerzas cambió al momento de tratar el artículo 13, referido a la designación de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), que obtuvo 71 votos afirmativos y apenas uno negativo.
Los artículos 14 y 15 fueron retirados, mientras que los comprendidos entre el 16 y el 22 volvieron a reunir 43 adhesiones y 29 rechazos. También se incorporó un nuevo artículo, respaldado por 41 senadores.
El artículo que rompió la división política
El mayor consenso de la jornada se produjo alrededor del nuevo mecanismo de designación de los parlamentarios del Mercosur.
El dictamen contemplaba que 24 representantes fueran elegidos por las legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las restantes 19 bancas se distribuirían entre doce diputados y siete senadores nacionales.
La redacción aprobada en el recinto eliminó la participación de las legislaturas locales y dejó la totalidad de las designaciones en manos del Congreso Nacional, con una distribución en partes iguales entre ambas cámaras.
La representación deberá respetar la proporcionalidad de las fuerzas políticas de cada cuerpo. A instancias de la chubutense Edith Terenzi, también se incorporó un criterio de representación por género.
El peronismo acompañó esa modificación, pese a haber rechazado la reforma en general.
Sobre las elecciones provinciales
Otro cambio significativo fue la eliminación de los artículos 14 y 15 del dictamen, que modificaban la Ley 15.262 de simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales.
El primero establecía que las provincias debían comunicar con una anticipación mínima de 90 días su decisión de realizar los comicios locales junto con los nacionales.
El segundo habilitaba la incorporación de las categorías provinciales y municipales a la misma Boleta Única de Papel utilizada para elegir autoridades nacionales, además de establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades electorales.
Ambas disposiciones quedaron fuera del articulado votado, un dato de particular interés para las provincias que deberán definir sus propios calendarios electorales durante 2027.
Cambios en la publicidad electoral
La reforma mantuvo la reducción del 5% al 2,5% del tiempo de programación que los medios audiovisuales deben ceder gratuitamente para las campañas electorales.
Sin embargo, a diferencia del dictamen original, el texto aprobado incorpora la posibilidad de computar ese porcentaje como pago a cuenta de impuestos nacionales.
También se agregó un criterio de distribución federal de los recursos públicos destinados a publicidad digital: al menos el 65% deberá dirigirse a medios periodísticos digitales de producción nacional y otro 35% a medios de producción provincial.
Debate solo en el balotaje
El oficialismo consiguió preservar la suspensión de las primarias exclusivamente para 2027 y la incorporación de Ficha Limpia, que impedirá las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos en segunda instancia.
También prosperó la eliminación de las restricciones comerciales y recreativas durante la jornada electoral, aunque se mantienen las prohibiciones vinculadas con la difusión de propaganda política y encuestas durante la veda.
Respecto del debate presidencial, se ratificó su realización obligatoria únicamente ante una eventual segunda vuelta, dentro de los diez días anteriores al balotaje.
El texto modificado deberá ser considerado ahora por Diputados, donde el Gobierno necesitará reunir al menos 129 votos para conseguir la sanción definitiva durante las sesiones extraordinarias de diciembre.