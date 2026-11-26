El diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto pidió este jueves 26 de noviembre que la Cámara de Diputados tratara la interpelación al canciller Pablo Quirno. Durante su intervención, lo calificó de “personaje mediocre y limitado” y cuestionó sus apariciones en programas al afirmar que “tiene actitudes tilingas y dice tonterías”.
Diputados rechazó el pedido de Pichetto para tratar la interpelación a Pablo Quirno
La moción para habilitar el debate sobre la citación al canciller reunió 130 votos a favor y 115 en contra. Necesitaba 184 adhesiones para prosperar.
Para habilitar el debate, Pichetto solicitó un apartamiento del reglamento que requería el respaldo de tres cuartos de los votos emitidos. El tablero registró 130 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. Con 245 legisladores que votaron, la moción quedó a 54 adhesiones del mínimo necesario.
La votación se produjo durante la sesión especial convocada para tratar el Presupuesto 2027. El temario también incluyó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio.
Las interpelaciones durante el gobierno de Milei
El relevamiento permitió confirmar una interpelación formal desde la asunción de Javier Milei. El 29 de abril de 2025, el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió preguntas en Diputados por el caso $LIBRA en una sesión convocada en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional.
En octubre de 2025, Diputados convocó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los ministros de Economía y Salud, Luis Caputo y Mario Lugones. Los tres avisaron que no asistirían por cuestiones de agenda y las interpelaciones quedaron frustradas.
Manuel Adorni presentó su informe de gestión ante Diputados el 29 de abril de 2026. El 23 de junio, la sesión especial que la oposición había convocado para tratar los pedidos de interpelación y de moción de censura contra el entonces jefe de Gabinete se cayó por falta de quórum.
El informe de Santilli ante el Senado
Diego Santilli presentó el miércoles 25 de noviembre su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. Al igual que la exposición de Adorni en abril, la presentación se encuadró en el artículo 101 de la Constitución, que le exige al jefe de Gabinete informar al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras.
Durante la sesión, Santilli defendió el rumbo económico del Gobierno y recibió preguntas sobre la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y el bono para jubilados.