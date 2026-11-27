La Cámara de Diputados de la Nación debatió el proyecto de Presupuesto 2027 y los representantes de Santa Fe tuvieron posiciones divididas al momento de expresar sus votos. De acuerdo con el registro de la votación, 11 legisladores santafesinos acompañaron la iniciativa, mientras que otros ocho se pronunciaron en contra.
Presupuesto 2027: cómo votaron los diputados santafesinos el proyecto en el recinto
Once legisladores de Santa Fe acompañaron la iniciativa del Gobierno nacional, mientras que otros ocho votaron en contra durante el debate en la Cámara de Diputados.
El respaldo estuvo integrado principalmente por representantes de La Libertad Avanza (LLA), junto con dos legisladores de Provincias Unidas. En tanto, el rechazo reunió a diputados del peronismo y a un representante de Provincias Unidas.
La votación dejó en evidencia las diferencias políticas entre los representantes de la provincia frente a la propuesta presupuestaria impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los votos a favor
Entre los diputados santafesinos que acompañaron el proyecto se encontraron Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini y Yamile Tomassoni, todos integrantes de La Libertad Avanza.
A ese grupo se sumaron José Núñez y Gisela Scaglia, ambos de Provincias Unidas, quienes también votaron afirmativamente.
De esta manera, el oficialismo nacional consiguió el acompañamiento de nueve representantes de La Libertad Avanza y dos legisladores de Provincias Unidas provenientes de Santa Fe.
Cómo votaron los diputados santafesinos
Vista por sentido del voto · Distribución de las 19 bancas en la Cámara Baja
Los votos en contra
Por el rechazo en la votación en general se pronunciaron siete diputados de la provincia. Se trata de Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Agustín Rossi y Caren Tepp, pertenecientes al peronismo.
También votaron en contra Pablo Farías y Esteban Paulón, representantes de Provincias Unidas.
Así, el bloque de legisladores peronistas concentró seis de los siete votos negativos de Santa Fe, mientras que el restante correspondió a dos integrantes de Provincias Unidas.
El debate nacional
La discusión del Presupuesto 2027 se desarrolló en una sesión especial de la Cámara baja. Según informó oficialmente Diputados, el proyecto establece como objetivo que el ejercicio fiscal cierre con un resultado financiero equilibrado o superavitario.
Durante la presentación de la iniciativa, el miembro informante, Bertie Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, defendió los lineamientos de la propuesta y destacó el objetivo de mantener el déficit cero, reducir el peso del Estado y brindar previsibilidad económica.
El legislador también señaló que el proyecto contempla recursos consolidados por 219,3 billones y gastos totales por 216 billones, además de una inflación interanual proyectada del 18% para 2027.
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez cuestionó el contenido de la propuesta y planteó la necesidad de reformular las partidas presupuestarias, especialmente aquellas vinculadas con discapacidad y pensiones.
La discusión volvió a mostrar las diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores sobre las prioridades del gasto público y las proyecciones económicas para el próximo año.