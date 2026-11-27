La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este viernes el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el gobierno de Javier Milei. El oficialismo consiguió la media sanción con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, aunque debió aceptar modificaciones que alteraron puntos centrales de la iniciativa original.
Presupuesto 2027: qué cambios logró imponer la oposición y cómo quedó el proyecto de Milei
Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el proyecto en general con 137 votos. Sin embargo, la oposición consiguió elevar las partidas para las universidades a $11 billones y modificar otros artículos.
El principal revés llegó con el financiamiento de las universidades nacionales. La oposición logró imponer una partida de $11 billones, frente a los $7,3 billones que había previsto inicialmente el Poder Ejecutivo, en línea con el reclamo de los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El debate se extendió durante más de 15 horas y terminó cerca de las 3.30 de la madrugada. Ahora, el proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo buscará conseguir la aprobación definitiva a mediados de diciembre.
Universidades: el Gobierno tuvo que modificar su propuesta
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo durante la votación en particular del capítulo II, que contemplaba las partidas destinadas al sistema universitario.
El proyecto original establecía una asignación de aproximadamente $7,3 billones para las casas de altos estudios nacionales. Sin embargo, los rectores del CIN habían reclamado elevar ese monto a $11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Durante las negociaciones, el oficialismo intentó acercar posiciones y ofreció incorporar otros $1,5 billones. La propuesta no alcanzó para conformar a los sectores que reclamaban mayores recursos.
Finalmente, pasadas las 3 de la madrugada, el capítulo impulsado por el Gobierno fue rechazado por 130 votos contra 121. Luego, la Cámara aprobó una alternativa de la oposición que contemplaba los $11 billones solicitados por el sistema universitario. Esa propuesta reunió 138 votos afirmativos y 109 negativos.
La modificación representa una derrota parlamentaria para La Libertad Avanza, que deberá definir en el Senado si acepta el cambio o, eventualmente, recurre a un veto parcial si el texto se convierte en ley.
También hubo cambios para los organismos científicos
El financiamiento universitario no fue el único punto en el que el oficialismo encontró dificultades. La oposición también consiguió frenar modificaciones que afectaban los recursos de organismos vinculados con la ciencia y la tecnología.
En particular, cayó el capítulo IV, que incluía disposiciones cuestionadas por su impacto sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici cuestionó el resultado y advirtió que el incremento de las partidas comprometía el equilibrio fiscal que el Gobierno busca sostener.
Qué contempla el Presupuesto 2027
Más allá de las modificaciones introducidas durante el debate, el proyecto mantiene como eje central el equilibrio de las cuentas públicas y la continuidad del programa económico de la administración nacional.
La iniciativa proyecta para 2027 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de ese año.
En cuanto a las cuentas fiscales, prevé recursos consolidados por $219,3 billones y gastos totales por $216 billones, con un superávit financiero estimado del 0,2%.
El oficialismo defendió estos números como parte de su estrategia de consolidación fiscal y reducción del peso del Estado. La oposición, en cambio, cuestionó las proyecciones económicas y el impacto de las partidas previstas sobre distintas áreas sociales.
Entre los cambios negociados para conseguir los votos también se incorporaron $50.000 millones para elaborar un plan de recuperación de pasos fronterizos y $500 millones adicionales para el programa de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos.
El camino hacia el Senado
Con la media sanción conseguida en Diputados, el Gobierno obtuvo un avance legislativo importante, aunque el texto que llegará a la Cámara alta ya no será exactamente el que había enviado originalmente.
La discusión sobre los recursos universitarios y los organismos científicos dejó expuesta la capacidad de negociación de los bloques opositores y de los sectores dialoguistas, cuyos votos resultaron determinantes para la aprobación en general.
El oficialismo buscará ahora ratificar el proyecto en el Senado a mediados de diciembre. Si consigue la aprobación definitiva, deberá resolver qué posición adopta frente a los cambios incorporados durante el tratamiento en Diputados.