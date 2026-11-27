Congreso Nacional

Presupuesto 2027: qué cambios logró imponer la oposición y cómo quedó el proyecto de Milei

Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el proyecto en general con 137 votos. Sin embargo, la oposición consiguió elevar las partidas para las universidades a $11 billones y modificar otros artículos.