El Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe resolvió postergar hasta el 25 de noviembre la realización de la prueba de oposición en el marco del concurso para la cobertura de cargos de ocho jueces de Primera Instancia de Distrito del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo.
Postergan la prueba de oposición de un concurso clave para cargos judiciales en Santa Fe
Es para seleccionar los futuros ocho jueces de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo. La decisión obedece a la promulgación esta semana de la ley sobre el proceso en dicho ámbito.
La decisión adoptada por el titular del órgano, Santiago Mascheroni, estira en 40 días la instancia clave del concurso y tiene como fundamento la reciente sanción por parte de la Cámara de Diputados de la ley sobre el proceso en lo Contencioso Administrativo.
La prueba iba a realizarse el jueves venidero, desde las 9, en el edificio de la Secretaría Electoral de la provincia.
En el Consejo son 88 los postulantes admitidos para el concurso mientras que otros 5 fueron admitidos en forma condicional por no haber cumplido algunos de los requisitos exigidos en el decreto de convocatoria al concurso.
Mascheroni explicó que la causa que determinó postergar la prueba es la necesidad de que los postulantes estudien los alcances de la Ley N° 14.488, sancionada el jueves pasado por la Legislatura e inmediatamente promulgada por el Poder Ejecutivo. "No podemos tomar el examen el 15 de octubre sin tomar en cuenta la nueva legislación" dijo el funcionario.
"Los postulantes deben tener idea clara y acabada de los alcances de la nueva norma y por eso establecimientos la prórroga" añadió el funcionario.
El Consejo de la Magistratura notificará, vía correo electrónico, a los postulantes con las razones de la postergación y la nueva fecha en que deberán presentarse al examen.
Los miembros titulares integrantes del cuerpo evaluador son Emilio Aragón por el Colegio de Magistrados; Justo José Reyna por los académicos y Analía Antik por los colegios de abogados.
Para la prueba de noviembre está previsto que el cuerpo evaluador suministrará tres casos prácticos, los que serán entregados en sobre cerrado 48 horas antes de la realización de la prueba. El día de la prueba de oposición se sorteará el caso para su resolución por parte de los postulantes presentes.
El Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo de Santa Fe fue creado mediante la Ley Nº 14.439 y tiene como objetivo modernizar y agilizar los procesos judiciales en los que el Estado es parte. Hasta hoy existen dos cámaras en el fuero (una en Rosario y otra en Santa Fe).
La decisión de crear el Colegio partió del Poder Ejecutivo y fue respaldada por la Legislatura. El objetivo es reorganizar el fuero contencioso administrativo para resolver con mayor agilidad, transparencia y herramientas digitales los conflictos entre los ciudadanos y el Estado ya sea provincial o municipal.
El Colegio de Jueces estará integrado por jueces especializados con competencia en todo el territorio provincial, divididos en ocho cargos para Primera Instancia de Distrito y quedando cuatro cargos para la segunda instancia que son los que hoy son titulares en las actuales cámaras.
Los jueces entenderán en demandas por responsabilidad patrimonial del Estado, impugnación de actos administrativos, contratos, expropiaciones, servicios públicos y acciones de amparo vinculadas a la materia.
La Legislatura sancionó además el nuevo Código para el fuero y adhirió a la norma nacional sobre responsabilidad del Estado. La semana pasada dictó la ley del proceso en el ámbito que el Ejecutivo promulgó en forma inmediata.
La Ley N° 14.488 entrará en vigencia "una vez que se hallen en funcionamiento los nuevos órganos jurisdiccionales competentes en materia contencioso administrativa y en el plazo máximo de ciento ochenta días. El Poder Ejecutivo en acuerdo con la Corte Suprema de Justicia dispondrá la fecha exacta de entrada en vigencia", según dispone la ley.
Con la nueva fecha del examen, el concurso terminaría sobre fines del año y la lista de candidatos a ocupar los ocho cargos recién podrá ser enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura a principios del año venidero.
Competencia electoral
A partir de enero de 2028, uno de los jueces de primera instancia del Contencioso Administrativo tendrá a su cargo la competencia en materia electoral que hasta esa fecha estará reservada al presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Jueces de ese fuero tendrán la primera y segunda instancia en materia electoral de esa fecha de acuerdo a lo que dispuso el flamante Código Electoral de la provincia.
En la reforma de la Constitución sancionada el año pasado, una cláusula transitoria dispuso que "hasta tanto se dicte la ley que determine la competencia judicial específica en materia electoral, continuará entendiendo en estos casos el Tribunal Electoral, de acuerdo con la normativa vigente al momento de sancionarse la presente Constitución".
Así los comicios provinciales y municipales del año próximo tendrá como autoridad el Tribunal Electoral presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia (será elegido en noviembre) más dos jueces de cámara surgidos del sorteo entre quienes ocupan cargos de camaristas de Santa Fe y de Rosario.