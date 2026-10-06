La firma del convenio de colaboración entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) abrió ahora una etapa de organización y mudanzas para ocupar efectivamente los espacios asignados en el nuevo Anexo de Tribunales.
El MPA prepara una mudanza de unos 100 empleados y fiscales al nuevo Anexo antes de fin de año
La fiscal general María Cecilia Vranicich anticipó el traslado de parte de la estructura que funciona en calle 1º de Mayo. La defensora Estrella Moreno Robinson destacó que la prioridad es acercar a los defensores a las salas de audiencia, fiscales y jueces para mejorar el servicio de justicia.
La primera reubicación que analiza el MPA involucra a unos 103 fiscales y empleados que actualmente trabajan en la sede de calle 1º de Mayo. La fiscal general María Cecilia Vranicich explicó que la intención es trasladar parte de esa estructura al quinto piso del Anexo y que el objetivo es concretarlo antes de fin de año.
“En el MPA tenemos una urgencia en el Ministerio Público de la Acusación, que es donde está la mayoría de los fiscales en calle 1º de Mayo”, señaló Vranicich. Según explicó, las condiciones actuales de ese inmueble “realmente no dan para más”, por lo que esa mudanza será una de las primeras prioridades.
El traslado, sin embargo, no puede realizarse de manera inmediata. Antes deberán instalarse los puestos de trabajo, el cableado y los sistemas de conectividad. “Lo vamos a hacer lo antes posible”, sostuvo la fiscal general.
Un movimiento por etapas
Vranicich anticipó además que se analiza trasladar al quinto piso al equipo de Violencias Altamente Lesivas junto con el área de Complejos. La definición todavía no fue comunicada formalmente a los integrantes de esos equipos, por lo que se trata por ahora de una planificación interna del MPA.
La estrategia está vinculada con la posibilidad de liberar espacios en la sede de 1º de Mayo y avanzar posteriormente con otras mudanzas dentro de la estructura del Ministerio Público de la Acusación.
La funcionaria explicó que el convenio contempla la utilización de sectores del quinto piso, del primero y de todo el sexto nivel. Este último será compartido con la Defensa, pero requiere una intervención mucho mayor antes de poder ser ocupado.
“En el sexto piso está todo por hacer”, resumió Vranicich. El sector se encuentra cerrado exteriormente, pero todavía necesita pisos, cielorrasos, puestos de trabajo, cableado y conectividad.
Según las evaluaciones realizadas por los arquitectos de los ministerios públicos, se trata de una obra de gran magnitud. “Me atrevo a decir, según nos dijeron nuestros arquitectos, años de construcción, de presupuesto”, explicó la fiscal general.
La prioridad de la Defensa
La defensora general Estrella Moreno Robinson explicó que el MPD ocupará inicialmente unos 350 metros cuadrados del primer piso. La distribución definitiva de la estructura interna será analizada por la propia Defensa, mientras que el sexto piso quedará para una etapa posterior.
Moreno Robinson puso el foco en las ventajas funcionales que tendría concentrar en un mismo ámbito a los distintos actores del sistema penal.
“Lo que nos interesa es que los defensores puedan estar cerca de las salas de audiencias, de los fiscales, de los jueces y que la gente acuda a un solo lugar”, afirmó.
La defensora aclaró que no será posible trasladar a toda la Defensoría Regional al Anexo, pero sí a una parte importante. “Lo que queremos es dar mejor servicio”, sostuvo. Y agregó: “Si estamos nosotros mejor, trabajando mejor y cerca de los otros funcionarios, de los otros actores del sistema penal, el servicio de justicia va a ser mejor para todos”.
También destacó el trabajo conjunto desarrollado con Vranicich durante las conversaciones. “Hemos trabajado de manera conjunta muy bien y aunando fuerzas porque lo que queremos es que el sistema de justicia penal trabaje de la mejor manera”, señaló.
Un acuerdo que abre otra etapa
La firma del convenio puso por escrito la distribución de los espacios, pero las representantes de los ministerios públicos remarcaron que todavía quedan cuestiones por resolver.
En particular, Moreno Robinson sostuvo que la posibilidad de asignar nuevos sectores dentro del Anexo no quedó cerrada. “Queda abierto el diálogo para ubicar nuevos espacios. Creemos que va a haber nuevos espacios en el Anexo. Hay que ubicarlos y siempre pensando en la gente, pensando en los ciudadanos santafesinos”, manifestó.
La defensora también se refirió al origen de las gestiones iniciadas en febrero, cuando la Corte había dispuesto revisar la afectación de los espacios previstos para los ministerios públicos. Según recordó, aquella decisión se tomó sin una consulta previa y dio lugar a presentaciones tanto institucionales como judiciales.
Ahora, en cambio, destacó el entendimiento alcanzado: “Estamos en una instancia de avance, que demostramos madurez e interés por la ciudadanía santafesina. Esto que hacemos es por ellos y vamos a seguir siempre en diálogo”.
Vranicich también reivindicó la continuidad de las conversaciones. “Nosotros claramente nunca estuvimos cerradas al diálogo, nunca”, afirmó, y explicó que durante estos meses se agotaron los distintos canales jurídicos e institucionales.
Con el convenio firmado, el próximo paso será entonces operativo: acondicionar los espacios, definir las dependencias que ocuparán cada sector y comenzar las primeras mudanzas. Para el MPA, la prioridad estará en el quinto piso y en aliviar las condiciones de la sede de 1º de Mayo; para la Defensa, en acercar parte de sus equipos al núcleo donde funcionan jueces, fiscales y salas de audiencia. El sexto piso, en tanto, quedará como una obra de mayor plazo.