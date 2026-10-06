Nueva Manzana Judicial

El MPA prepara una mudanza de unos 100 empleados y fiscales al nuevo Anexo antes de fin de año

La fiscal general María Cecilia Vranicich anticipó el traslado de parte de la estructura que funciona en calle 1º de Mayo. La defensora Estrella Moreno Robinson destacó que la prioridad es acercar a los defensores a las salas de audiencia, fiscales y jueces para mejorar el servicio de justicia.