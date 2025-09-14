El amor no sabe de partidos

Las distintas sesiones plenarias de la Convención contaron con una presidencia honoraria y para la última se reservó a la figura de Miguel Lifschitz (1955-2021). Fueron varios los dirigentes que hablaron y ponderaron del ex gobernador socialista quien falleció víctima de coronavirus, sin haber recibido aún la vacuna.
Entre los homenajes estuvo el del justicialista Pablo Corsalini, convencional por Más para Santa Fe e intendente de Pérez, ciudad lindera a Rosario. Más allá de los términos políticos, Corsalini se emocionó al mencionar que por Lifschitz llegó al matrimonio.
Es que el actual intendente de Pérez se casó con quien era la secretaria del entonces intendente de Rosario, Cecilia Mijich, hoy funcionaria en la secretaría de Energía de la provincia. Mijich es dirigente del Partido Socialista y antes de llegar al despacho de Lifschtiz, trabajó en áreas municipales de Rosario con Clara García.
