Semana de cumpleaños

En la semana de los plenarios de la Convención Reformadora, tres de sus integrantes cumplieron años en días de reuniones.
El lunes fue el turno de Marcelo Lewandowski, quien llegó a los 60 años en medio del debate sobre la autonomía municipal. Senador nacional y en la Convención preside el bloque Activemos.
Dos días después, fue el turno de Lucila De Ponti (40) y de Osvaldo Sosa, ambos integrantes de Más para Santa Fe. Sosa es el convencional de mayor edad y por eso encabezó la sesión preparatoria aunque se encargó de no revelar públicamente su edad.
