Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Festejos en la Convención

Semana de cumpleaños

Durante la semana de plenarios de la Convención Reformadora, tres integrantes celebraron sus aniversarios en medio de debates y sesiones: Marcelo Lewandowski, Lucila De Ponti y Osvaldo Sosa, cada uno destacando en su rol dentro del cuerpo deliberativo.

Lucila De Ponti y Marcelo Lewandowski celebraron sus cumpleaños en plena sesión de la Convención Reformadora.
 13:42

En la semana de los plenarios de la Convención Reformadora, tres de sus integrantes cumplieron años en días de reuniones.

El lunes fue el turno de Marcelo Lewandowski, quien llegó a los 60 años en medio del debate sobre la autonomía municipal. Senador nacional y en la Convención preside el bloque Activemos.

Dos días después, fue el turno de Lucila De Ponti (40) y de Osvaldo Sosa, ambos integrantes de Más para Santa Fe. Sosa es el convencional de mayor edad y por eso encabezó la sesión preparatoria aunque se encargó de no revelar públicamente su edad.

#TEMAS:
Edición Impresa
Convención Constituyente
Reforma Constitucional en Santa Fe
Reforma Constitucional
Lucila De Ponti
Marcelo Lewandowski
Osvaldo Hugo Sosa
