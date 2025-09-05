Convención Constituyente

Con fuerte respaldo de votos, se aprobaron reformas a derechos electorales y soberanía

Se suman tratados internacionales al plexo electoral. Polémica por la incorporación de Ficha Limpia. Extienden a las elecciones provinciales el voto de extranjeros. Habilitan sufragar a partir de los 16 años.