La orden de Gutiérrez

Después de leer su discurso del acto de apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, agradeció la presencia de autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo y colegas durante el acto. Pero además, les indicó a los senadores y diputados que retornen rápido a Legislatura porque tienen temas a resolver.
Es que la lectura del mensaje de Gutiérrez finalizó a las 13, hora en que estaba convocada la Sesión Conjunta para suspender al fiscal de Vera, Leandro Benegas. La sesión -corta- se hizo tras la llegada de los legisladores que en buen número asistieron al acto judicial. El ceremonial de la Corte ubicó en primera fila a los titulares de ambas cámaras, el senador Felipe Michlig, y la diputada Clara García pero también a los ex gobernadores y hoy diputados provinciales Antonio Bonfatti y Omar Perotti.