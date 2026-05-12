Lo reveló la vocera gubernamental

Santa Fe denuncia un nuevo recorte de Nación en materia de medicamentos

Se trata de una resolución firmada por el Jefe de Gabinete y Luis Caputto. "Adorni junta por un lado y recorta por el otro", ironizó la funcionaria. En otro orden, prometió diálogo del gobierno para discutir la futura reforma electoral en Santa Fe.