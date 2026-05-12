La vocera gubernamental, Virginia Coudannes, denunció este martes un nuevo recorte del gobierno nacional en materia de medicamentos y políticas de salud. Según planteó la funcionaria en conferencia de prensa, el ajuste quedó plasmado en "una decisión administrativa del gobierno central firmada por (el Jefe de Gabinete, Manuel) Adorni y el ministro de Economía de la Nación".
Santa Fe denuncia un nuevo recorte de Nación en materia de medicamentos
Se trata de una resolución firmada por el Jefe de Gabinete y Luis Caputto. "Adorni junta por un lado y recorta por el otro", ironizó la funcionaria. En otro orden, prometió diálogo del gobierno para discutir la futura reforma electoral en Santa Fe.
Coudannes ironizó sobre la figura del cuestionado funcionario y ex vocero de Javier Milei; "Adorni junta por un lado y recorta por el otro", planteó. Y precisó que la motosierra nacional "profundiza el ajuste y perjudica por 63 mil millones de pesos" a las provincias en el área salud.
La funcionaria se refirió así a una decisión administrativa firmada por Adorni y Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial, en el que se produjeron recortes en 211 programas que el Gobierno lleva adelante en diferentes áreas, por una suma de $ 2,8 billones.
En Salud se recortaron $62.731 millones, del programa 47 - Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud- por $25.000 millones, del programa 29 - Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica- por $20.000 millones, y del programa 55 - Cobertura Sanitaria Compensatoria- por $5.000 millones, entre otros
"De recorte en recorte"
"Vivimos de recorte en recorte – se quejó Coudannes-. Medicamentos, insumos y tecnología, prevención y tratamiento de cáncer, enfermedades transmisibles como VIH, lepra y otras herramientas para trabajar sobre salud sexual. Y también insumos para el INCUCAI… Nos preguntamos si estos funcionarios (en alusión a los ministros nacionales) conocen los hospitales; si los han transitado… No sé si conocen lo que le pasa a la gente…", volvió a ironizar.
La funcionaria contrapuso a la actitud del gobierno central, la postura del gobierno provincial que "sostiene, sostiene y sostiene". Lo dijo a propósito de las compras de medicamentos para suplir la faltante provocada por el recorte anterior de Nación, y por el mantenimiento de la obra pública, a diferencia del gobierno central que se ha replegado en dicha materia.
Reformas
En otro orden, Coudannes fue consultada sobre el pedido de audiencia solicitado por algunos sectores políticos al gobernador para comenzar a discutir la reforma electoral que el gobierno proyecta enviar a la Legislatura.
La funcionaria comenzó recordando que la semana pasada, dos ministros del Poder Ejecutivo (Fabián Bastía de Gobierno y Pablo Coccocioni de Seguridad) se reunieron con legisladores del oficialismo para explicar una serie de proyectos en materia de seguridad que también serán remetidos en breve al parlamento local.
Puntualmente respecto de la consulta formulada, aseguró que "el gobernador es un hombre de palabra y escucha, y las instancias que se requieran para conversar (en este caso, sobre la reforma electoral), se van a seguir sosteniendo y se van a dar".
Mas temas
En su conferencia de prensa, Coudannes aludió a la obra del puente Santa Fe – Santo Tomé. Recordó que se anunciaba "hace tan sólo dos años", y resaltó que hoy, "ya lleva un 40% de avance".
Asimismo, se refirió a los controles de camiones que se realizan en las rutas de la provincia para "cuidar" la infraestructura vial.
"Estamos resistiendo; estamos continuando las obras provocando un impacto positivo en el mercado laboral y de la construcción. Esto también genera un círculo virtuoso en términos del trabajo, la producción y la obra pública", planteó.
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